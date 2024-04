Ο Γερμανός επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 ισχυρίζεται ότι η Ferrari αξίζει τα όσα έχει πετύχει τελευταία στη Formula 1.

Η Scuderia Ferrari με τον Κάρλος Σάινθ, στο Grand Prix Αυστραλίας της Formula 1, κατάφεραν να «διακόψουν» το καταπληκτικό σερί 9 νικών του Μαξ Φερστάπεν και τερμάτισαν στο 1-2, πρώτη φορά μετά τον αγώνα του Μπαχρέιν το 2022. Ο Σάινθ εξασφάλισε την 3η νίκη της καριέρας του στο Άλμπερτ Παρκ με τον ομόσταβλό του Σαρλ Λεκλέρ να ακολουθεί, έχοντας και τα 2 μονοθέσια της Ferrari τρομερό ρυθμό, καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα.

Σε δηλώσεις που έκανε, ο Τότο Βολφ θυμήθηκε το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο Βασέρ την προηγούμενη χρονιά και τον σχετικά αρνητικό αγώνα της Ferrari στην Αυστραλία και ανέφερε πως χάρηκε για το θετικό για τον Γάλλο αποτέλεσμα. «Καταρχάς είμαι χαρούμενος για τον Φρεντ (Βασέρ). Το αξίζει αυτό. Πέρυσι πετάγαμε μαζί από το Ντουμπάι προς την Μελβούρνη και υπέφερε από δισκοπάθεια, κάτι που δεν του επέτρεπε ούτε να κάτσει αλλά ούτε να κοιμηθεί. Ήταν όρθιος καθ' όλη την διάρκεια της πτήσης για 13 ώρες. Μετά, στο Grand Prix, ένα από τα δύο του μονοθέσια βγήκε εκτός αγώνα και το άλλο τερμάτισε 4ο. Ήταν καταστροφικό. Είχε την πίεση από όλη την Ιταλία και τώρα τερμάτισε στο 1-2. Όσο και αν μισώ την τωρινή κατάσταση, η Ferrari αξίζει αυτή την επιτυχία, όπως και η Ιταλία. Μαζί με αυτούς το άξιζε και ο Σάινθ, καθώς μετά από όχι μόνο την σκωληκοειδίτιδα αλλά και από την απόφαση της Ferrari, που ήταν σαν να του λένε ''Δεν είσαι μέλος μας πια'', κατάφερε να πάρει την νίκη».

