Ο Κάρλος Σάινθ έδωσε στη Ferrari την πρώτη φετινή της νίκη με τον Σαρλ Λεκλέρ να συμπληρώνει το 1-2.

Στον τρίτο φετινό αγώνα της Formula 1, το Grand Prix Αυστραλίας, είχαμε έναν νέο νικητή. Ο Κάρλος Σάινθ εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα της Ferrari και την εγκατάλειψη του Φερστάπεν και πήρε μια μεγάλη νίκη, την τρίτη στην καριέρα του, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ, με τη Scuderia Ferrari να κάνει ένα ανέλπιστο 1-2. O Λάντο Νόρις της McLaren συμπλήρωσε το βάθρο με την 3η θέση στον αγώνα.

CARLOS SAINZ WINS IN AUSTRALIA! 🤩



The Smooth Operator seals a sensational win Down Under just two weeks after emergency surgery 👏👏👏#F1 #AusGP pic.twitter.com/97Rt3AtbCL — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

Εκκίνηση

Κάτω από ένα λαμπρό ήλιο στη Μελβούρνη, 18 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid του Αλμπερτ Παρκ. Ως γνωστόν, ο Λόγκαν Σάτζεντ δεν έτρεξε στην Αυστραλία, αφού η Williams έδωσε το μονοθέσιό του στον Άλεξ Άμπον, και ο Γκουάνγιου Ζου ξεκίνησε τον από το pit lane, επειδή η Sauber άλλαξε την εμπρός πτέρυγα στο μονοθέσιό του μετά τις κατατακτήριες.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Φερστάπεν ξεκίνησε αρκετά καλά για να διατηρήσει την πρωτιά από τον Σάινθ. Το ίδιο συνέβη και λίγο πιο πίσω με τους Νόρις και Λεκλέρ, που επίσης διατήρησαν τις θέσεις τους, όπως και ο Πιάστρι στην 5η θέση. Ο Ράσελ έκανε πολύ καλή εκκίνηση και ανέβηκε στην 6η θέση, μπροστά από τον Πέρεζ, με τους Στρολ και Τσουνόντα να ακολουθούν.

Το δράμα του Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν έχασε την πρωτιά ήδη στο δεύτερο γύρο, όταν τον πέρασε ο Κάρλος Σάινθ και μάλιστα σχετικά εύκολα. Κι ενώ όλοι όσοι έβλεπαν τον αγώνα έξυναν το κεφάλι τους για το πώς συνέβη αυτό, η Red Bull του Ολλανδού άρχισε να βγάζει λευκό καπνό από το πίσω μέρος, λόγω προβλήματος στα φρένα. Ο Φερστάπεν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια και ο Σαινθ έμεινε μόνος του στην κορυφή.

LAP 5/58



Verstappen makes it back to the pits. His pit crew can't do anything. He's not coming out again. He's OUT ❌#F1 #AusGP pic.twitter.com/GqQW5W2CHh — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

Έτσι, οι οδηγοί των Ferrari και McLaren βρέθηκαν στη θέση να διεκδικούν τη νίκη, με τον Πέρεζ στην 5η θέση. Ο Νόρις ήταν δεύτερος, αλλά βρισκόταν υπό πίεση από τον Λεκλέρ, ο οποίος βρισκόταν στο DRS του και δεν τον άφηνε να ανασάνει.

Pit stop

Τα πρώτα pit stop ήρθαν πολύ νωρίς, με τον Χάμιλτον να ανοίξει το χορό μόλις στον 8ο γύρο του αγώνα. Στους επόμενους γύρους ακολούθησαν και άλλοι, με τον Λεκλέρ να σταματά επίσης πολύ νωρίς, προσπαθώντας να κάνει το undercut στον Νόρις, στρατηγική που ακολούθησε και ο Πιάστρι πίσω του. Όλοι όσοι σταμάτησαν άλλαξαν στη σκληρή γόμα των ελαστικών της Pirelli, που στο φετινό αγώνα στην Αυστραλία έφεραν μία βαθμίδα μαλακότερη γόμα από πέρυσι.

Οι Σάινθ, Νόρις, Πέρεζ και Αλόνσο ακολούθησαν διαφορετική στρατηγική και παρέμειναν στην πίστα, επεκτείνοντας το πρώτο τους stint για να αποκτήσουν με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα. Ο Λεκλέρ επέστρεψε στην πίστα στην 5η θέση, πίσω από τον Αλόνσο, τον οποίο πλησίαζε με γρήγορο ρυθμό.

Λίγους γύρους αργότερα μπήκαν στα pit οι Νόρις και Πέρεζ, και επέστρεψαν στην πίστα πίστα ο Νόρις πίσω από τους Λεκλέρ και Πιάστρι και ο Πέρεζ αρκετά πιο πίσω, στη 10η θέση. Ο Σάινθ έκανε το δικό του pit stop λίγο αργότερα και με άνεση κράτησε τη θέση του μπροστά από τον Λεκλέρ.

Χάμιλτον out

Κι ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, ο κινητήρας της Mercedes στο μονοθέσιο του Λούις Χάμιλτον «παρέδωσε πνεύμα» και ο Βρετανός αναγκάστηκε να σταματήσει στην άκρη της πίστας. Το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του και ο Αλόνσο, που είχε (ξε)μείνει στην πρώτη θέση βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα «φθηνό» pit stop και να επιστρέψει στην πίστα πίσω από τον Νόρις στην 5η θέση.

LAP 17/58



Hamilton is crawling around the track looking for a place to pull over



Looks like engine issues have ended his race ❌



VIRTUAL SAFETY CAR #F1 #AusGP pic.twitter.com/tu77Zcfi86 — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

Έτσι, στις δύο πρώτες θέσεις βρέθηκαν οι δύο Ferrari, με τον Σάινθ μπροστά από τον Λεκλέρ και τον Λεκλέρ ακριβώς πίσω του να προσπαθεί να τον πλησιάσει αρκετά για να τον απειλήσει. Ακολουθούσαν οι δύο McLaren με τον Πιάστρι μπροστά από τον Νόρις, και πιο πίσω οι Αλόνσο και Ράσελ. Ο Ράσελ δεν έμεινε για πολύ στην 6η θέση, καθώς τον προσπέρασε ο Πέρεζ και τον έριξε στην 7η, ενώ ακολουθούσαν οι Στρολ, Τσουνόντα και Άλμπον.

Ferrari σε σχηματισμό

Η μάχη που περιμέναμε ανάμεσα στις δύο Ferrari δεν ήρθε, καθώς ο Σάινθ, με τη βοήθεια των πιο φρέσκων ελαστικών, άρχισε να μεγαλώνει τη διαφορά από τον Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος επίσης έπρεπε να προσέχει και για τις δύο McLaren που τον ακολουθούσαν, ενώ στο ασύρματο με την ομάδα παραπονιόταν για την ισορροπία του μονοθεσίου.

Πολύ γρήγορα κινούταν ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος αφότου «ξεφορτώθηκε» τον Ράσελ έφτασε μέσα σε λίγους γύρους πίσω από τον Αλόνσο και τον πέρασε εύκολα για να ανέβει στην 5η θέση.

LAP 29/58



Piastri is told by his McLaren team to switch positions with Norris 🔀



The Aussie moves aside for his team mate#F1 #AusGP pic.twitter.com/IvR4hzpAtV — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

Η McLaren πήρε μια απόφαση που σίγουρα δεν πρέπει να άρεσε ιδιαίτερα στους Αυστραλούς φιλάθλους, καθώς οι οδηγοί της πήραν εντολή ναλλάξουν θέσεις μεταξύ τους. Η απόφαση αυτή ήταν λογική, καθώς ο Νόρις ήταν ταχύτερος με πιο φρέσκα ελαστικά και είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να απειλήσει τον Λεκλέρ, ο οποίος εχανε διαρκώς έδαφος από τον Σάινθ.

Η κίνηση του Λεκλέρ

Υπό τον κίνδυνο του Νόρις, η Ferrari κάλεσε στα pit τον Σαρλ Λεκλέρ για να δεύτερη φορά στον αγώνα, για να του βάλει άλλο ένα φρέσκο σετ σκληρών ελαστικών. Το pit stop ήταν άψογο και ο Λεκλέρ κατάφερε να επιστρέψει στην πίστα μπροστά από τη μάχη Πέρεζ-Αλόνσο και να μη χάσει πολύ χρόνο. Το ερώτημα ήταν τι θα γινόταν όταν ο Νόρις θα έκανε το δικό του pit stop.

Όλα αυτά ελάχιστα απασχολούσαν τον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος σε αυτόν τον αγώνα είχε «ντυθεί Φερτάπεν» και έλεγχε απόλυτα τον αγώνα από την πρώτη θέση, έχοντας φτιάξει διαφορά άνω των 10 δευτερολέπτων από τον Νόρις. Πολύ πιο πίσω, ένα από τα highlight του αγώνα ήταν για άλλη μία φορά τα προβληματικά pit stop της Sauber, που στέρησαν από τον Μπότας τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την προτελευταία θέση.

Όταν και οι Νόρις και Σάινθ έκανε το δεύτερο pit stop τους, η στρατηγική του Λεκλέρ φάνηκε να έχει κάποιο αποτέλεσμα, αφού ο Μονεγάσκος βρέθηκε στη 2η θέση πιο μακριά από τον οδηγό της McLaren και πιο κοντά στον πρωτοπόρο του αγώνα. Απέμεναν όμως άλλοι 15 γύροι και οι Σάινθ και Νόρις είχαν σαφώς πιο φρέσκα ελαστικά από τον Λεκλέρ.

Ο Πιάστρι είχε μείνει πίσω από τον Νόρις, ο Πέρεζ ήταν άνετα 5ος και ο Αλόνσο βρισκόταν στην 6η θέση, με τον Ράσελ αρκετά κοντά του για να μην αισθάνεται απόλυτα άνετα. Οι Στρολ, Τσουνόντα και Χούλκενμπεργκ συμπλήρωναν τη 10άδα.

Το ηχηρό «παρών» του Σάινθ

Μέχρι το τέλος ο Κάρλος Σάινθ δεν αμφισβητήθηκε και έφτασε σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Ο Ισπανός, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε με τη σκωληκοειδίτιδα, έκανε τέλειο αγώνα και έγινε ο μοναδικός οδηγός που δεν οδηγεί Red Bull και έχει κερδίσει μετά το 2022. Παρότι έχει χάσει τη θέση του στη Ferrari για το 2025, ο Σάινθ έδειξε ότι παραμένει οδηγός κορυφαίου επιπέδου και ανέβασε ακόμα περισσότερο τις μετοχές του στη Formula 1.

LAP 58/58



Big crash for George Russell 💥



The Mercedes driver radioes to say he's okay.



The race will finish behind the Virtual Safety Car #F1 #AusGP pic.twitter.com/SjooKJ8Y5v — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

Ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στη 2η θέση και συμπλήρωσε το ονειρικό 1-2 της Ferrari ενώ στο βάθρο ανέβηκε και ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, που τερμάτισε στην 3η θέση, μπροστά από τον τοπικό ήρωα, τον Όσκαρ Πιάστρι, που ήταν 4ος. Ο Πέρεζ έμεινε στην 5η θέση ενώ για την 6η δόθηκε σκληρή μάχη στους τελευταίους γύρους ανάμεσα σε Αλόνσο και Ράσελ, που έληξε υπέρ του Ισπανού, όταν ο Βρετανός είχε έξοδο στον τελευταίο γύρο και «κάρφωσε» τη Mercedes στις μπαριέρες. Έτσι, ο Στρολ πήρε την 7η θέση και ακολούθησαν οι Τσουνόντα, Χούλκενμπεργκ και Μάγκνουσεν.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Ιαπωνίας στη Σουζούκα σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 5-7 Απριλίου.

» Οι βαθμολογίες της F1 μετά το GP Αυστραλίας

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Scuderia Ferrari/X