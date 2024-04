Για μία ακόμη φορά το πρωτάθλημα του NASCAR μας χαρίζει τρομερές στιγμές που μένουν στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας.

Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται πως οι οδηγοί του NASCAR δεν αφήνουν ένα αγωνιστικό συμβάν να περάσει δίχως να αντιδράσουν. Στον αγώνα του πρωταθλήματος Xfinity στην οβάλ πίστα του Ρίτσμοντ συνέβη ένα τραγελαφικό περιστατικό.

Ο Τζόι Γκέις ενεπλάκη σε ατύχημα με τον Ντόσον Καμ και είχε ως αποτέλεσμα ο πρώτος να οδηγηθεί σε εγκατάλειψη. Αυτή η εξέλιξη δεν άρεσε καθόλου στον Γκέις, ο οποίος θέλησε να απαντήσει στον συναθλητή του.

Ο τρόπος τον οποίο επέλεξε είναι μάλλον πρωτοφανής. Ο Γκέις ξήλωσε τον πίσω προφυλακτήρα από το αγωνιστικό αυτοκίνητό του και περίμενε τον Καμ. Όταν ο αντίπαλός του περνούσε από μπροστά, κινήθηκε κοντά στο διερχόμενο αυτοκίνητο και πέταξε τον προφυλακτήρα του στο τζάμι του αγωνιστικού του Καμ.

Η πράξη αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και ανήκουστη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ωστόσο δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον κόσμο του NASCAR. Αρκετές φορές έχουμε δει οδηγούς να πετάνε τα κράνη τους πάνω σε άλλα αυτοκίνητα και επίσης οδηγούς να χειροδικούν μεταξύ τους με πληθώρα μηχανικών και ανθρώπων πίστας να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Στο συμβάν μεταξύ του Γκέις και του Καμ, οι τηλεσχολιαστές επέλεξαν να εκθειάσουν τον οδηγό για το στόχο του όταν πέταξε τον προφυλακτήρα στο αντίπαλο αυτοκίνητο. Δείτε την απίστευτη αυτή στιγμή στο παρακάτω βίντεο.

Frustration can manifest in a lot of different ways 👀. pic.twitter.com/Wt4dHVS6tn