Long Term Test Ride Piaggio Beverly 400S: Ένα για όλα

Ακόμα και από τα πρώτα χιλιόμετρα οδήγησης του Piaggio Beverly 400S είναι προφανές, γιατί αυτό το scooter έχει γράψει ιστορία.

Το Piaggio Beverly 400 S εξακολουθεί να είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα premium scooter με μεγάλους τροχούς της ευρωπαϊκής αγοράς. Δεκάδες είναι πλέον οι ανταγωνιστές, αλλά η Piaggio διατηρεί τη βασική συνταγή -και την εμπορική του επιτυχία- αναλλοίωτη: ισχυρός μονοκύλινδρος κινητήρας, μοτοσυκλετιστική αίσθηση στο δρόμο και δυνατότητα να καλύπτει πολύ διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή αστική μετακίνηση έως ταξίδια και διαδρομές με δύο άτομα.

Μια μικρή αναδρομή

Η πρώτη γενιά του Beverly η οποία παρουσιάστηκε το 2001, είκοσι πέντε χρόνια πριν δηλαδή, δημιούργησε στην ουσία την κατηγορία των scooter με τροχούς 16''. Παρότι θυσίασε το επίπεδο πάτωμα ώστε το πλαίσιο να αποκτήσει άκαμπτη σχεδίαση και η τοποθέτηση του δοχείου καυσίμου χαμηλά να μειώσει το κέντρο βάρους, το κοινό αγκάλιασε την πρόταση της μάρκας και το ανέδειξε για σειρά ετών ένα από τα πλέον εμπορικά scooter της αγοράς. Παρότι, δεν ήταν ποτέ το πλέον προσιτό σε κόστος.

Το μοντέλο ανανεώνεται σε συχνά χρονικά διαστήματα με νέους κινητήρες και σχεδιαστικές βελτιώσεις, διατηρώντας ωστόσο την κλασική συνταγή των μεγάλων τροχών, του άνετου καθίσματος και του χώρου κάτω από τη σέλα, που βαίνει σταδιακά αυξανόμενος. Τις αρχικές εκδόσεις των 125 και 200 κ.εκ. του 2001, ακολουθούν αυτές των 500 κ.εκ., των 250 κ.εκ., των 300 κ.εκ. και των 400 κ.εκ. Σήμερα, το μοντέλο διατίθεται με κινητήρες 310 και 400 κ.εκ., σε εκδόσεις απλές, S και 25th anniversary.

Στα χέρια μας λοιπόν βρέθηκε η τελευταία εκδοχή του εμβληματικού αυτού μοντέλου, στην έκδοση 400S, η οποία για διάστημα 3 μηνών ανέλαβε τα καθήκοντα του καθημερινού μέσου μετακίνησης και όχι μόνο.

Με το καλημέρα

Από την πρώτη ημέρα της πολύμηνης επαφής μας με το Piaggio Beverly 400S η ποιότητα κατασκευής, ο πολιτισμένος κινητήρας, η σταθερότητα και η άνεση ήταν τα στοιχεία που έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Δίχως ναι μεν αλλά, ο μονοκύλινδρος κινητήρας HPE των 399 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 35 ίππους στις 7.500 σ.α.λ. και 37,7 Nm ροπής στις 5.700 σ.α.λ. είναι το καλύτερο μοτέρ της κατηγορίας. Κυρίως για τον τρόπο της απόδοσής του και όχι μόνο για τα νούμερα ισχύος και ροπής.

Η λειτουργία του είναι εξαιρετικά πολιτισμένη και η απόδοσή του απόλυτα γραμμική, αλλά ταυτόχρονα ζωηρή και γεμάτη σε όλο το φάσμα των στροφών. Από την εκκίνηση έως και τη μέγιστη ταχύτητα, δεν νιώθεις πουθενά κενό, κόμπιασμα ή διαφοροποίηση απόδοσης.

Η ροπή είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του. Το Beverly δεν χρειάζεται να πιεστεί για να κινηθεί γρήγορα. Ανοίγεις το γκάζι και έχει άμεση, ουσιαστική και γραμμική απόκριση, τόσο από στάση όσο και στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις. Ειδικότερα με συνεπιβάτη, δεν νιώθεις σχεδόν καθόλου τη μείωση των επιδόσεων, απολαμβάνοντας μεστό τράβηγμα από πολύ χαμηλές στροφές.

Το γεγονός αυτό, μαζί με τους μεγάλους τροχούς, συνθέτουν την ουσία της πολυχρηστικής ταυτότητας του Beverly. Η οποία έχει ως βασικό συστατικό την αστική μετακίνηση, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτή. Ο συνδυασμός τροχών 16 ιντσών εμπρός και 14 ιντσών πίσω, φαρδιών ελαστικών με πλάτος 110 και 140 χλστ. εμπρός και πίσω αντίστοιχα, στιβαρού ατσάλινου πλαισίου και προσεγμένα ρυθμισμένων αναρτήσεων, αποφέρουν μια εξαιρετικά ευχάριστη οδηγική αίσθηση με πολύ υψηλό περιθώριο ασφάλειας τόσο στους δρόμους της πόλης, όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Πληθωρικά εξοπλισμένο και εξαιρετικά πρακτικό

Το Piaggio Beverly 400S, ως η κορυφαία πρόταση στη γκάμα του μοντέλου, διαθέτει αξιοζήλευτο επίπεδο εξοπλισμού, τόσο άνεσης όσο και ασφάλειας. Κατ' αρχάς πρέπει να εξάρουμε την αναγνωσιμότητα του ψηφιακού πίνακα οργάνων LCD 5,5 ιντσών. Παρότι σε σύγκριση με ανταγωνιστές από την Ασία δείχνει «φτωχός», έχει άψογη ευκρίνεια σε έντονο ηλιακό φως, σε φυσιολογικές φωτιστικές συνθήκες αλλά και στο απόλυτο σκοτάδι, με πληθώρα ενδείξεων που έχουν απόλυτα εργονομική και άμεσα κατανοητή διάταξη. Εδώ η πλειοδοσία του κατασκευαστή δεν αφορά το χρωματικό λούσο, αλλά την ουσία. Οπότε, ό,τι καλύτερο έχουμε βιώσει σε ουσιώδη πληροφόρηση αναβάτη στην κατηγορία των σκούτερ και όχι μεταξωτές κορδέλες, βρίσκεται εδώ.

ABS, ASR, μεγάλοι δίσκοι φρένων διαμέτρου 300 και 240 χιλιοστών εμπρός και πίσω αντίστοιχα, keyless σύστημα ανάφλεξης και κλειδώματος τιμονιού, ντουλαπάκι με κλείδωμα και θύρα USB στο εσωτερικό του, αυτόματο άνοιγμα θύρας πλήρωσης καυσίμου και σέλας από διακόπτες, φώτα LED, αλάρμ, φωτιζόμενος χώρος για δύο jet ή ένα full face κράνος κάτω από το κάθισμα, σέλα «θρόνος» για δύο άτομα, αλουμινένια σχάρα με χειρολαβές συνεπιβάτη, κεντρικό σταντ, ανεμοθώρακας και δυνατότητα συνδεσιμότητας smartphone χάρη στον εφαρμογή Piaggio MIA, συνθέτουν ένα κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.

Το σημαντικό όμως είναι ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία, λειτουργούν και συνεργάζονται απρόσκοπτα, ενώ η εργονομία είναι εξαιρετική σε όλα τα επίπεδα -ακόμα και στο πόσο εύκολα το μεγάλο αυτό scooter στήνεται στο κεντρικό σταντ.

Μόνο η αρχή

Λόγω της πολύμηνης συμβίωσής μας το Piaggio Beverly 400S, σταδιακά θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε αρκετά άρθρα στα οποία θα εμβαθύνουμε στους επιμέρους τομείς της απόδοσης και των χαρακτηριστικών του. Εδώ, στο κλείσιμο της πρώτης αυτής αναφοράς, αξίζει να αναφερθεί ένα σπάνιο χαρακτηριστικό που συνοδεύει το μοντέλο από την πρώτη στιγμή της απόκτησής του: τα 4 χρόνια εγγύηση. Όχι συνήθης πρακτική στο χώρο των δίτροχων, η πολυετής εγγύηση αποτελεί το εχέγγυο της κατασκευαστικής αρτιότητας του Beverly. Συνοδεύεται επίσης από ένα ευρύτατο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης σε όλη τη χώρα, ώστε κάθε υποψήφιος κάτοχος να έχει άμεση πρόσβαση σε πιστοποιημένες και ασφαλείς υπηρεσίες after sales.

Ταυτόχρονα, το αρχικό κόστος των 6.300 ευρώ -το οποίο χάρη στη νέα εμπορική πολιτική της εταιρείας έχει μειωθεί κατά 300 ευρώ στα 6.000 ευρώ το τρέχων διάστημα- είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό ή και χαμηλότερο πολλών ανταγωνιστών του, παρά το γεγονός ότι το Piaggio Beverly 400S έχει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, πολλούς περισσότερους άσους κρυμμένους στο μανίκι του.

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