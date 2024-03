Ο 23χρονος Φινλανδός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στο σκέλος της Κυριακής, φθάνοντας σε μία δίκαιη νίκη.

Η παράδοση των τριών προηγούμενων ετών, που ήθελε την Toyota να φεύγει νικήτρια από το σκληροτράχηλο Ράλλυ Σαφάρι, συνεχίστηκε και φέτος. Ο Κάλε Ροβάνπερα ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, οδηγώντας ταχύτατα αλλά και αποφεύγοντας τους... μπελάδες πίσω από το τιμόνι του GR Yaris Rally1. Ήταν η δεύτερη νίκη του 23χρονου Φινλανδού στην Κένυα, μετά από αυτή του 2022.

Every #GRYaris in the top four again after another strong weekend 💪#ToyotaGAZOORacing #WRC #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/L71KaxcPVF