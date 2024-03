Άσχημα είναι τα νέα για την αμερικανική ομάδα, καθώς χάνει την 4η θέση που κατέκτησε στον εναρκτήριο αγώνα του WEC στην πίστα Λουσέιλ.

Περίπου ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα του WEC στο Κατάρ, η FIA ανακοίνωσε πως υπάρχουν αλλαγές στην τελική κατάταξη. Οι αγωνοδίκες στην αναμέτρηση των 1.812 Χιλιομέτρων του Κατάρ ανακοίνωσαν πως το #2 Cadillac V-Series.R των Άλεξ Λιν, Ερλ Μπάμπερ και Σεμπαστιέν Μπουρντέ, αποκλείστηκε από τα τελικά αποτελέσματα.

Ο λόγος ήταν ότι το πρωτότυπο αγωνιστικό της κατηγορίας Hypercar αγωνίστηκε έχοντας εξάρτημα αμαξώματος που δεν πληρούσε τους κανονισμούς. Μετά το πέρας του αγώνα, έγινε τεχνικός έλεγχος στον οποίο διαπιστώθηκε πως τo αμάξωμα στην περιοχή του διαχύτη δεν είχε τις ίδιες διαστάσεις με αυτές που έχουν οριστεί.

WEC FULL ACCESS IS BACK 🔥



E1 The Season Everybody Dreamed About Is Here



Now available on the WEC YouTube Channel.#WEC #Motul