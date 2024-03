Με έναν εξαιρετικό αγώνα γεμάτο συγκινήσεις, ανατροπές, μάχες ρόδα με ρόδα και μπόλικο δράμα ξεκίνησε η φετινή αγωνιστική χρονιά του WEC.

Τα 1.812 χιλιόμετρα του Κατάρ ολοκληρώθηκαν και ο αγώνας διεκδικεί το βραβείο της καλύτερης πρεμιέρας σεζόν όχι μόνο της χρονιάς αλλά και της δεκαετίας. Ο εναρκτήριος αγώνας του WEC για το 2024 αποδείχθηκε ιστορικός, προσέφερε θέαμα και είχε διάρκεια 335 γύρους, οι οποίοι συμπληρώθηκαν σε 9 ώρες και 55 λεπτά.

Νικητές ήταν οι Κέβιν Έστρε, Αντρέ Λότερερ και Λόρενς Βανθούρ με την #6 Porsche 963 της Porsche Penske Motorsport. Το πλήρωμα της γερμανικής ομάδας έδωσε τρομερές μάχες και παρά το έκτακτο pit-stop 5 γύρους πριν το φινάλε κατέκτησε μία ιστορική νίκη. Αυτός ήταν ο πρώτος θρίαμβος της Porsche στην κατηγορία Hypercar και πρώτη νίκη μετά το 2017.

Porsche Penske Motorsport claims maiden Hypercar #WEC win in Qatar!!! 👏🏻



What a performance for the No.6 Porsche 963 crew - @VanthoorLaurens, @Andre_Lotterer and @kevinestre. 👊🏻#Qatar1812KM pic.twitter.com/5Ni3Qq8IWR — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 2, 2024

Όμως οι Γερμανοί δεν σταμάτησαν εκεί. Για πρώτη φορά μετά τον αγώνα του Σπα το 2013 ένας κατασκευαστής είχε τρία αγωνιστικά στις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Η Team Jota με τη #12 963 κατέκτησε τη 2η θέση στο πρώτο της βάθρο στην κορυφαία κατηγορία του WEC. Οι Ουίλ Στίβενς, Νορμάν Νατό και Κάλουμ Άιλοτ έκαναν έναν αψεγάδιαστο αγώνα και έδωσαν στη βρετανική ιδιωτική ομάδα ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Για να το πράξουν έπρεπε να κρατήσουν πίσω τους τους Μάικλ Κρίστενσεν, Ματ Κάμπελ και Φρεντ Μακοβιέκι της #5 Porsche, οι οποίοι παρά τα πιο φρέσκα ελαστικά τερμάτισαν 3οι για 1,6 δευτερόλεπτα. Αυτό όμως δεν θα είχε συμβεί αν η Peugeot δεν είχε την τεράστια ατυχία στον τελευταίο γύρο.

Question for the rear wing office.



Is it the last time we get to enjoy that iconic view, @peugeotsport?#WEC #1812KM pic.twitter.com/uYVQ9UrZLO — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 2, 2024

Το #93 9Χ8 που οδηγούσε εκείνη τη στιγμή ο Ζαν Ερίκ Βερνιέ είχε στο ένα δευτερόλεπτο πίσω του τις δύο Prosche #12 και #5 αντίστοιχα. Ενώ το #6 έμπαινε στον τελευταίο γύρο, το Peugeot #93 αντιμετώπισε πρόβλημα με την αντλία καυσίμου και σταμάτησε στην άκρη της πίστας. Ο Βερνιέ κατάφερε σε ρυθμούς «χελώνας» να τερματίσει στην 7η θέση, όμως αργότερα μηδενίστηκε από τα αποτελέσματα για τεχνική παράβαση.

Στην 4η θέση της κατάταξης βρέθηκε η Cadillac Racing με το #2 V-Series.R. Οι Άλεξ Λιν, Ερλ Μπάμπερ και Σεμπαστιέν Μπουρντέ μετά τον πρώτο γύρο ήταν στην τελευταία θέση, όμως κατάφεραν με μία αξιοθαύμαστη προσπάθεια να πάρουν υπερπολύτιμους βαθμούς. Ακολούθησε η ιδιωτική Ferrari 499P της AF Corse #83 των Ρόμπερτ Σβάρτζμαν, Ρόμπερτ Κουμπίτσα και Γιφε Γι. Το πλήρωμα ήταν το μοναδικό με το ιταλικό Hypercar που έμεινε μακριά από προβλήματα και κατάφερε να πάρει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.

Η πρωταθλήτρια Toyota Gazoo Racing είχε έναν απογοητευτικό αγώνα. Το GR010 Hybrid δεν ήταν γρήγορο στο Κατάρ με τους Καμούι Κομπαγιάσι, Νικ Ντε Βρις και Μάικ Κόνγουεϊ να εκκινούν δεύτεροι αλλά τερμάτισαν μόλις έκτοι δίχως ωστόσο να έχουν κάποιο πρόβλημα. Η πρώτη εργοστασιακή Ferrari 499P ήταν η #50 στην 7η θέση, με την ιταλική ομάδα να έχει πολλά προβλήματα απόδοσης και ποινές που την περιόρισαν στον αγώνα.

Antonio Fuoco takes the advantage over Earl Bamber with his Ferrari 499P and is now P8 in the Hypercar standings.#WEC #Qatar1812KM @FerrariHypercar pic.twitter.com/TAj5YhFxia — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 2, 2024

Άκρως θετικό ήταν το ντεμπούτο της Alpine στην κατηγορία Hypercar με το #35 Α424 να παίρνει την 8η θέση, μπροστά από τους παγκόσμιους πρωταθλητές, Μπρέντον Χάρτλεϊ, Ρίο Χιρακάβα και Σεμπαστιέν Μπουεμί στο #8 Toyota. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε η ιδιωτική Porsche #99 της Proton.

Στην κατηγορία LMGT3 είδαμε μια εντυπωσιακή μάχη για 10 ώρες, με την πρωτοπορία να αλλάζει χέρια σε πολλές περιπτώσεις. Ποινές, δράμα, συγκρούσεις και προσπεράσματα ήταν το κύριο συστατικό του αγώνα.

That was a close call. 😮



Robert Shwartzman makes the move on Kamui Kobayashi to take P5.#WEC #Qatar1812KM @AFCorse @ShwartzmanRob pic.twitter.com/iuCf06g5ua — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 2, 2024

Νικητές αναδείχθηκαν οι Άλεξ Μαλίκιν, Τζόελ Στουρμ και Κλάους Μπάκλερ στη #92 Porsche 911 GT3 της Pure RXcing. Το πλήρωμα έδωσε μεγάλες μάχες με τα δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα της Aston Martin και κατάφερε να κερδίσει τον πρώτο αγώνα της σεζόν με διαφορά μόλις 4,8 δευτερόλεπτα.

A perfect day for Porsche. 💪🏻@manthey_racing claims the first win of the LMGT3 era, a double victory for the German marque today! #WEC #Qatar1812KM @PorscheRaces pic.twitter.com/GX3DMwNPJY — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 2, 2024

Στη 2η θέση ήταν οι Ίαν Τζέιμς, Ντάνιελ Μανσινέλι και Άλεξ Ριμπέρας στη #27 Aston Martin Vantage GT3 της Heart of Racing. Τρίτη ήταν η D’Station Racing με τη #777 Aston Martin Vantage. Η ιαπωνική ομάδα πάλεψε και κατάφερε να στερήσει από τον Βαλεντίνο Ρόσι το παρθενικό του βάθρο στο ντεμπούτο του στο WEC, καθώς η #46 BMW M4 GT3 της Team WRT τερμάτισε στην 4η θέση στην κατηγορία.

Επόμενος αγώνας του WEC στο 2024 είναι οι 6 Ώρες της Ίμολα το τριήμερο 17-19 Απριλίου.

Αποτελέσματα 1.812 Χιλιομέτρων Κατάρ

Φωτογραφίες: Porsche media