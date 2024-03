Το μονοθέσιο του Βρετανού οδηγού της Mercedes έμεινε ακινητοποιημένο μέσα στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ.

Στους τελευταίους γύρους του Grand Prix Αυστραλίας ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG μαχόταν με τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin για την 6η θέση. Οι δυο τους ήταν πολύ κοντά για αρκετούς γύρους, με τον Βρετανό να μην μπορεί να βρει τρόπο να περάσει τον Ισπανό.

Στον 57ο και προτελευταίο γύρο, ο Ράσελ έφτασε πολύ κοντά στον Αλόνσο στην κορυφή της στροφής 6. Όμως ενώ πίστευε πως θα πάρει DRS και θα προσπεράσει, το πίσω μέρος της Mercedes W15 αποσταθεροποιήθηκε και ο Βρετανός έχασε τον έλεγχο της W15.

Ο Ράσελ δεν κατάφερε να το... σώσει, προσέκρουσε στα προστατευτικά ελαστικά, η Mercedes του διαλύθηκε και επέστρεψε με επικίνδυνο τρόπο στην πίστα. Ο Ράσελ βγήκε από το μονοθέσιο αλώβητος ενώ το συμβάν προκάλεσε καθεστώς Virtual Safety Car.

Δείτε το τρομακτικό ατύχημα που είχε ο Ράσελ στο τέλος του Grand Prix Αυστραλίας.

A look at the major crash for George Russell on the last lap.@AlwaysRaceDay #AusGP pic.twitter.com/mP9LmOWXWL