Η Scuderia Ferrari έκανε το 1-2 στο Grand Prix Αυστραλίας, με τον Κάρλος Σάινθ να τερματίζει πρώτος και τον Σαρλ Λεκλέρ στη 2η θέση. Ήταν η 3η νίκη του 29χρονου Ισπανού στη Formula 1, μετά το Σίλβερστον το 2022 και τη Σιγκαπούρη πέρυσι.

Εμφανώς χαρούμενος μετά το τέλος του αγώνα, ο Σάινθ σχολίασε την μάχη του με τον Μαξ Φερστάπεν, η οποία κράτησε μόλις δύο γύρους, λόγω του προβλήματος με το μονοθέσιο του Ολλανδού. «Έβλεπα ότι μπορούσα να κρατηθώ κοντά του στον πρώτο γύρο, ώστε να έχω στη διάθεσή μου το DRS που δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Μετά έχασε για λίγο τον έλεγχο του μονοθεσίου του στη στροφή 3 και αυτή ήταν η ευκαιρία μου να τον πλησιάσω και να επιχειρήσω προσπέραση. Όταν πια ήταν πίσω μου άρχισε να έχει πρόβλημα με τα φρένα. Ήταν κρίμα, γιατί πιστεύω ότι θα δίναμε μία καλή μάχη για τη νίκη σήμερα. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη, ο Μαξ έχει ήδη αρκετές».

O Ισπανός ρωτήθηκε από τον πρώην επικεφαλής της Haas F1, Γκίνθερ Στάινερ πώς ένιωθε λόγω και της επέμβασης που είχε κάνει και τον είχε αφήσει εκτός αγώνα στη Σαουδική Αραβία. «Ήταν ένας καλός αγώνας, ένιωθα πολύ καλά στην πίστα. Από πλευράς φυσικής κατάστασης δεν ήταν βέβαια ο πιο εύκολος, όμως ήμουν τυχερός που είχα έναν μάλλον μοναχικό αγώνα μπροστά και μπορούσα να ελέγχω το ρυθμό και τα ελαστικά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για την ομάδα, για το γεγονός ότι κάναμε το 1-2 με τον Σαρλ. Δείχνει ότι η σκληρή δουλειά αποδίδει. Η ζωή μερικές φορές είναι τρελή, αν σκεφτούμε όσα συνέβησαν στην αρχή της χρονιάς, μετά το βάθρο στο Μπαχρέιν, τη σκωληκοειδίτιδα στη Σαουδική Αραβία, την επιστροφή και τη νίκη εδώ. Η ζωή είναι σαν το τρενάκι του λούνα παρκ. Θα προτείνω σε όλους τους οδηγούς να κάνουν του χρόνου επέμβαση για αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης».

