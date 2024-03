Δράμα για τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τέθηκε εκτός συνέχειας στο Grand Prix Αυστραλίας, για πρώτη φορά μετά από 43 αγώνες.

Η κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν διεκόπη με δραματικό τρόπο στην Μελβούρνη. Ο Ολλανδός οδηγός εγκατέλειψε μόλις στον 3ο γύρο του Grand Prix Αυστραλίας, καθώς το μονοθέσιό του άρχισε να βγάζει καπνούς από τον πίσω δεξί τροχό.

Ο Φερστάπεν είχε χάσει την πρώτη θέση στον 2ο γύρο από τον Κάρλος Σάινθ και παραπονιόταν στους μηχανικούς του για την απόδοση του μονοθεσίου της Red Bull Racing.

Είναι η πρώτη εγκατάλειψη για τον παγκόσμιο πρωταθλητή μετά από 43 συνεχείς τερματισμούς και την Αυστραλία το 2022!

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Red Bull Racing, το πρόβλημα προέκυψε από τα πίσω φρένα της RB20.

Max DNFs due to a right rear brake issue.



That’s his first race retirement since Australia 2022 https://t.co/adwc6vbVvP