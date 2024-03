Ο Μάβερικ Βινιάλες πήρε στο Πορτιμάο την πρώτη του νίκη σε Αγώνα Σπριντ με την Aprilia, μπροστά από τους Μαρκ Μάρκεθ και Χόρχε Μαρτίν.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είχε αρκετές ανατροπές και στο τέλος ένα μεγάλο νικητή. Ο Μάβερικ Βινιάλες έφερε την Aprilia στην πρώτη θέση, δίνοντας δύσκολες μάχες μέσα στην πίστα και παρά την αδιαθεσία που είχε να αντιμετωπίσει εκτός από τους αντιπάλους του. Ο Μαρκ Μάρκεθ με την Gresini Ducati τερμάτισε στη 2η θέση και ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati ήταν 3ος.

Maverick Viñales reigns supreme at the rollercoaster! 🎢



Top Gun takes his first #TissotSprint victory! 🥇 #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/YPWQd2ARLX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 23, 2024

Εκκίνηση

Οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στο γκριντ για την εκκίνηση με τον καιρό να είναι πολύ καλός στην πορτογαλική πίστα και τις συνθήκες ιδανικές. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Τζακ Μίλερ έκανε άλλη μία από τις εξαιρετικές εκκινήσεις των αναβατών της ΚΤΜ και πετάχτηκε στην πρώτη θέση, μπροστά από τους Μπανάια και Βινιάλες, ενώ ο poleman Μπαστιανίνι είχε πέσει στην 4η θέση.

HOW ABOUT THAT 🤯@marcmarquez93 climbed up to 4th already and POWERED through Maverick for 3rd 🔥#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/iW9zxzm2yu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 23, 2024

Πολύ καλή εκκίνηση έκανε και ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος κέρδισε αρκετές θέσεις και μάλιστα πέρασε και τον Μπαστιανίνι για να ανέβει στην 4η θέση και λίγο αργότερα και τον Βινιάλες για να πάρει την 3η θέση. Πιο πίσω ο Μπαστιανίνι έχασε άλλη μία θέση, από τον Μαρτίν, που ανέβηκε εκείνος 5ος.

Κίνηση πρωταθλητή

Ο Μπανάια δεν περίμενε πολύ πίσω από τον Μίλερ και πέρασε τον Αυστραλό για να αναλάβει την πρωτοπορία του αγώνα. Το παράδειγμα του πρωταθλητή ακολούθησε λίγο αργότερα και ο Μαρκ Μάρκεθ, ενώ ο Μίλερ έχασε και την 3η θέση από τον Βινιάλες. Οι πρώτοι γύροι του αγώνα είχαν αρκετές πτώσεις, καθώς στο έδαφος βρέθηκαν οι Ρινς, Ντι Τζιαναντόνιο, Μπίντερ και Ζαρκό.

Με το που βρέθηκε μπροστά, ο Μπανάια προσπάθησε να αποσπαστεί από τους διώκτες του αλλά ο Μαρκ Μάρκεθ δεν ήθελε να τον αφήσει. Ο Ισπανός της Gresini όμως το παραέκανε στην προσπάθειά του να μείνει κοντά στον πρωταθλητή και έκανε ένα λάθος, το οποίο επέτρεψε στον Βινιάλες να τον ξαναπεράσει για να πάρει πίσω τη 2η θέση. Ο Μάρκεθ έχασε και άλλη μία θέση, από τον Χόρχε Μαρτίν, και έπεσε 4ος.

Ανατροπή

Κι ενώ ο Μπανάια έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση στην πρώτη θέση, ένα λάθος στα φρένα της πρώτης στροφής τον έριξε στην 4η θέση, με τέσσερις γύρους να απομένουν. Την πρωτοπορία του αγώνα ανέλαβε ο Βινιάλες, με τον Μαρτίν να τον πιέζει και τον Μάρκεθ να ακολουθεί λίγο πιο πίσω.

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο, ο Βινιάλες είχε αποκτήσει μια διαφορά από τον Μαρτίν, ο οποίος είχε πλέον να ανησυχεί για την απειλή του Μάρκεθ πίσω του. Ο Μάρκεθ με μια απαιτητική κίνηση πέρασε τον Ισπανό της Pramac και του πήρε τη 2η θέση, την οποία κράτησε μέχρι το τέλος.

Η νίκη στο Σπριντ του Πορτιμάο όμως πήγε στον Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος εκτός από τους αντιπάλους του κέρδισε και τη γαστρεντερίτιδα που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες. Οι Μάρκεθ και Μαρτίν πήραν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα και ακολούθησαν οι Μπανάια, Μίλερ, Μπαστιανίνι, Ακόστα, Εσπαργκαρό και Κουαρταραρό.

Ο «κυρίως» αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

