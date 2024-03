Το «θηρίο» της Ducati επικράτησε στην έντονη και γεμάτη ανατροπές περίοδο κατατακτήριων του GP Πορτογαλίας.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Πορογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είχαν για πρωταγωνιστή τον Ενέα Μπαστιανίνι της εργοστασιακής Ducati Lenovo, ο οποίος έδειξε ότι η πρωτιά του την Παρασκευή στο Πορτιμάο, την πίστα που πέρυσι τραυματίστηκε σοβαρά και του πήρε καιρό να επανέλθει, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο Ιταλός αναβάτης θα εκκινήσει από την pole position τόσο στο σημερινό Σπριντ όσο και στο grand prix της Κυριακής. Από τη δεύτερη θέση θα ξεκινήσει τους αγώνες ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia και από την τρίτη ο Χόρχε Μαρτίν με την Pramac Ducati.

Q1

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων στο Πορτιμάο συγκέντρωσε μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος της ημέρας καθώς σε αυτό έπαιρναν μέρος αρκετά ονόματα που «κανονικά» θα περιμέναμε να τα δούμε στο Q2. Μέσα σε αυτούς βρίσκονταν ο τρομερός ρούκι Πέδρο Ακόστα της GasGas, ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati και οι Aprilia των Αλέιξ Εσπαργκαρό της εργοστασιακής ομάδας και του τοπικού ήρωα Μιγκέλ Ολιβέιρα της Trackhouse.

Στην πρώτη προσπάθεια των αναβατών εκείνοι που ξεχώρισαν ήταν ο Ακόστα και Αλεξ Μάρκεθ, οι οποίοι κατέλαβαν τις δύο προνομιούχες θέσεις με πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους, που ήταν μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου, και με τον Α. Εσπαργκαρό να ακολουθεί στην 3η θέση, μπροστά από τον Ολιβέιρα.

Όλοι όμως επέστρεψαν στα γκαράζ τους, έβαλαν φρέσκα ελαστικά και έκαναν και δεύτερη προσπάθεια. Αν και όλοι σχεδόν βελτίωσαν τους χρόνους τους, το «νικητήριο ζευγάρι» παρέμεινε το ίδιο, απλώς αυτήν τη φορά ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν ταχύτερος κατά 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Π¨εδρο Ακόστα. Αυτοί οι δύο εξασφάλισαν τα εισιτήρια για το Q2, με τον Εσπαργκαρό να μείνει στην 3η θέση και να ξεκινά το σημερινό Σπριντ και τον αυριανό αγώνα από τη 13η θέση.

Q2

Η ώρα για το δεύτερο σκέλος έφτασε, τα προγνωστικά να είναι όλα στον αέρα και με πολλούς αναβάτες από διαφορετικές ομάδες να δείχνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την pole position. Ένα από τα φαβορί, ο Μαρκ Μάρκεθ, σημείωσε πτώση στην πρώτη του προσπάθεια και έμενε εκτός μάχης. Δεν τραυματίστηκε όμως και επέστρεψε στο γραράζ της Gresini για να πάρει τη δεύτερη μοτοσικλέτα του. Πτώση είχε και άλλο ένα φαβορί, ο Μπραντ Μπίντερ με την ΚΤΜ.

Ο Πέκο Μπανάια δεν είχε τέτοια προβλήματα και μετά την πρώτη προσπάθεια βρισκόταν στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, μπροστά από τον Τζακ Μίλερ. Ο Χόρχε Μαρτίν είχε σημειώσει ένα χρόνο πολύ κοντά στου Μπανάια αλλά ακυρώθηκε λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας. Χωρίς χρόνο ολοκλήρωσε την πρώτη του προσπάθεια και ο Μπαστιανίνι, ενώ οι Ακόστα και Α. Μάρκεθ δεν βγήκαν στην πίστα γιατί είχαν μόνο ένα φρέσκο μαλακό ελαστικό στη διάθεσή τους.

Έτσι, με μόνο τους μισούς (έξι) να έχουν χρονομετρηθεί, η δεύτερη γρήγορη προσπάθεια στο τέλος του 15λέπτου είχε πολύ μεγάλη σημασία και θα έκρινε τα πάντα. Και όντως έτσι έγινε, καθώς η pole position πήγε στα χέρια του Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος έδειξε την ταχύτητά του στη χθεσινή χρονομετρημένη περίοδο. Δεύτερος ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia και την πρώτη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσε ο Χόρχε Μαρτίν. Ο Μπανάια θα εκκινήσει από την 4η θέση και ακολούθησαν οι Μίλερ, Μπετζέκι, Ακόστα, Μαρκ Μάρκεθ, Κουαρταραρό, Μπίντερ, Ρινς και Αλεξ Μάρκεθ.

Ο αγώνας Σπριντ θα ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Φωτογραφία: Ducati