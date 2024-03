O επικεφαλής της Red Bull Racing προχώρησε σε δηλώσεις που προκαλούν σίγουρα εντύπωση, τη στιγμή που η κρίση στο εσωτερικό της αυστριακής ομάδας δεν έχει τελειώσει.

Ένα από τα πρόσωπα του 2024 στον κόσμο της Formula 1, για τους λάθος λόγους, είναι ο Κρίστιαν Χόρνερ. Ο Βρετανός ήταν υπό έρευνα για απρεπή συμπεριφορά σε βάρος υπαλλήλου της Red Bull Racing. Ανεξάρτητος δικηγόρος που εξέτασε το ζήτημα στο πόρισμά του απάλλαξε τον Χόρνερ από κάθε κατηγορία. Η καταγγέλλουσα υπάλληλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη Red Bull, όμως ετοιμάζεται να ασκήσει ένσταση, ενώ η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι την Επιτροπή Δεοντολογίας της FIA.

Όπως προκύπτει, στο εσωτερικό της αγωνιστικής ομάδας του Μίλτον Κινς εξελίσσεται ένας πόλεμος εξουσίας, στον οποίο εμπλέκονται κορυφαία στελέχη και όχι μόνο. Ο Χόρνερ δέχθηκε δημόσια λεκτική επίθεση από τον Γιος Φερστάπεν, πατέρα του πολυπρωταθλητή Μαξ, ζητώντας από τον Βρετανό να παραιτηθεί.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν καταδίκασε τα λόγια του πατέρα του, ενώ δήλωσε πως αν φύγει από τη Red Bull o Χέλμουτ Μάρκο, τότε είναι πιθανό να φύγει κι εκείνος. Ο Μάρκο ήταν υπό διερεύνηση σχετικά με πιθανή διαρροή πληροφοριών για την «υπόθεση Χόρνερ» στον Τύπο, όμως ο Αυστριακός εν τέλει θα παραμείνει στη θέση του.

Τώρα ο Χόρνερ έρχεται να... θυμίσει ποιος είναι αυτός που κάνει κουμάντο στη Red Bull Racing, ενώ μάλιστα μίλησε για ενότητα: «Πιστεύω πως έχω πολύ καλή σχέση με τον Φερστάπεν. Κάνει εξαιρετική δουλειά και αυτό στο οποίο εστιάζει είναι η απόδοσή του στην πίστα. Ο Μαξ είναι μέλος της ομάδας. Ο Χέλμουτ Μάρκο είναι επίσης μέλος της ομάδας. Εγώ ηγούμαι αυτής της ομάδας και όλοι έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν. Κανένας όμως δεν είναι πάνω από την ομάδα».

Μένει να δούμε πότε θα τελειώσει το «σίριαλ» στη Red Bull Racing και ποια θα είναι η κατάληξή του.

Three #SaudiArabianGP wins on the spin 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/ncrKIhmOMW