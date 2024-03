Νέα τροπή στην υπόθεση που έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στις τάξεις της Red Bull Racing και της Formula 1 τις τελευταίες εβδομάδες.

Η υπάλληλος της Red Bull Racing που κατηγόρησε τον Κρίστιαν Χόρνερ για απρεπή συμπεριφορά περνάει στην αντεπίθεση. Η καταγγελία της δεν έφερε το επιθυμητό για την ίδια αποτέλεσμα, αφού η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Red Bull και ανατέθηκε σε ανεξάρτητο δικηγόρο, απάλλαξε τον Βρετανό από κάθε κατηγορία.

Λίγες ώρες προτού ξεκινήσει το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, η υπάλληλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη Red Bull. Μετά και από αυτήν την εξέλιξη, η καταγγέλλουσα αναμένεται μέσω των δικηγόρων της να υποβάλει ένσταση για το πόρισμα της έρευνας.

Φαίνεται λοιπόν πως δεν έχουμε δει ακόμη το τελευταίο επεισόδιο στο… σίριαλ της «Υπόθεσης Χόρνερ». Το όλο ζήτημα φαίνεται πως είναι ένα κομμάτι στον εμφύλιο της Red Bull Racing, στον οποίο εμπλέκονται μεγάλα στελέχη της αγωνιστικής ομάδας και της μητρικής Red Bull.

Όλο αυτό πέρα από δυσφήμηση για το σπορ, κάνει κακό στη Red Bull Racing, καθώς μπορεί να αποτελέσει την αφορμή να φύγουν πολύ σημαντικά στελέχη από την ομάδα του Μίλτον Κινς. Ένα από αυτά είναι ο σούπερσταρ της, Μαξ Φερστάπεν. Ο πατέρας του, Γιος Φερστάπεν, είχε κάνει δηλώσεις κατά του Κρίστιαν Χόρνερ μετά το τέλος του Grand Prix Μπαχρέιν, ζητώντας την απομάκρυνσή του.

Ο Μαξ πήρε τη θέση του πατέρα του δίχως ωστόσο να συμμερίζεται δημόσια τις ίδιες απόψεις, όμως άφησε να εννοηθεί πως αν ο Χέλμουτ Μάρκο αποχωρήσει από τη Red Bull, τότε είναι πιθανό να αναζητήσει άλλη ομάδα για να αγωνιστεί. Ο Αυστριακός, σύμβουλος της αυστριακής φίρμας για θέματα F1/Motorsport, είχε δηλώσει πως ήταν πιθανό να απομακρυνθεί από τη θέση του, λόγω έρευνας εις βάρος του για πιθανή διαρροή στοιχείων της «υπόθεσης Χόρνερ» στον Τύπο.

Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε αργότερα, έπειτα από συνάντηση με τον CEO της Red Bull, Όλιβερ Μίντζλαφ, η θέση του είναι ασφαλής.

