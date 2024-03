Το μέτριο ξεκίνημα και ειδικά η έλλειψη ταχύτητας στη Σαουδική Αραβία έχουν δημιουργήσει έντονους προβληματισμούς στις τάξεις της γερμανικής ομάδας.

Πριν το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 η Mercedes-AMG ήλπιζε πως με την W15 θα έχει βάση ώστε να παλέψει για τις κορυφαίες θέσεις. Προβλήματα υπερθέρμανσης στο Μπαχρέιν δεν της επέτρεψαν να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο, όμως στη Σαουδική Αραβία τα πράγματα έγιναν χειρότερα.

Το μονοθέσιο ήταν πολύ ασταθές και για τους δύο της οδηγούς, οι οποίοι ήταν ανήμποροι να βελτιώσουν την κατάσταση. Οι μηχανικοί της Mercedes δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν λύσεις για τους Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι πλασαρίστηκαν στις θέσεις 6 και 9 αντίστοιχα.

Η γερμανική ομάδα αποχώρησε απογοητευμένη από την Τζέντα και με έντονους προβληματισμούς για την W15. Ο επικεφαλής μηχανολογίας πίστας της Mercedes, Άντριου Σόβλιν, εξήγησε σε βίντεο της ομάδας του Μπράκλεϊ τι πήγε λάθος στη Σαουδική Αραβία.

«Είναι πολλά που έπαιξαν ρόλο. Ένα από αυτά ήταν η κακή ισορροπία του μονοθεσίου. Στις πολύ γρήγορες στροφές που οι τοίχοι είναι πολύ κοντά, ο οδηγός πρέπει να έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση στο μονοθέσιό του. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο άβολο είναι όταν «ξεκολλάει» ξαφνικά το πίσω μέρος σε αυτές τις στροφές. Ήταν ένας μεγάλος παράγοντας απώλειας ταχύτητας στις κατατακτήριες και στον αγώνα. Στις κατατακτήριες είχαμε και αναπηδήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη πρόσφυσης και είναι κάτι στο οποίο δουλεύουμε σκληρά για τη Μελβούρνη, η οποία έχει παρόμοιες στροφές με την Τζέντα. Θα κάνουμε δοκιμές για να δούμε τους λόγους που δεν είχαμε την πρόσφυση που είχαν οι αντίπαλοί μας. Στον πρώτο τομέα της πίστας χάναμε τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου ενώ στις ευθείες ήμασταν ένα από τα ταχύτερα μονοθέσια αν όχι το ταχύτερο. Είχαμε μία μικρή πίσω αεροτομή αλλά δεν θέλαμε ήταν να χάσουμε απόδοση στο δεύτερο και στο τρίτο κομμάτι της πίστας για να κερδίσουμε στο πρώτο», ανέφερε ο Βρετανός.

Ο επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Αυστραλίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 22-24 Μαρτίου.

The pre-race buzz. There’s nothing like it 💪 pic.twitter.com/W63QHZKwQ9