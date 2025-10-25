O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Autodromo Hermanos Rodriguez.

H δράση στο GP Μεξικού συνεχίστηκε στο Autodromo Hermanos Rodriguez. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ακόμη ώρα ώστε να προετοιμαστούν για τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν αργότερα τη σειρά εκκίνησης για τον 20ο αγώνα της Formula 1 στο 2025.

Ο Νόρις πέρασε στην αντεπίθεση

Ταχύτερος στο FP3 του GP Μεξικού ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός στα τελευταία λεπτά με τη μαλακή γόμα έγραψε το 1:16,633 και πήρε την 1η θέση με έναν πολύ γρήγορο χρόνο. Η επίδοσή του ήταν αρκετή για να του δώσει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια και να βάλει σε σκέψεις τον ανταγωνισμό.

Δεύτερος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ήταν ο μόνος που κατάφερε να πλησιάσει τον οδηγό της McLaren. Όμως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν 0,345 δλ πιο αργός. Τρίτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τον Βρετανός να είναι πάνω από μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Νόρις και αυτό δημιουργεί ερωτηματικά για τη συνέχεια.

We currently have six drivers in six different cars within 0.065 seconds up at the top! 🤯🤏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MRzma3cU48 — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

Πιάστρι και Φερστάπεν ψάχνονται ενόψει κατατακτηρίων

Στην 4η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να φαίνεται να δυσκολεύται λίγο παραπάνω από τον Χάμιλτον προς ώρας. Πίσω του ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη MCL39. O Αυστραλός και πρωτοπόρος της βαθμολογίας ήταν ξανά υποτονικός και η διαφορά του από τον teammate του είναι στα έξι δέκατα του δευτερολέπτου.

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν 6ος έχοντας απογοητευτικό ρυθμό. Ο Ολλανδός ήταν πάνω από έξι δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή και είχε έντονα παράπονα από την ισορροπία του μονοθεσίου του. Ο Κίμι Αντονέλι πήρε την 7η θέση έχοντας καλό ρυθμό και επιβεβαίωσε την εντυπωσιακή φόρμα που έδειξε εχθές.

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls, o Γιούκι Τσουνόντα με τη δεύτερη RB21 και ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Sauber.

Alex Albon runs wide in the Estadio section, cutting Turn 14 😲



The Williams driver is pushing the limits in this part of the track!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/8kyrTitEXV October 25, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται απόψε τα μεσάνυχτα με τις κατατακτήριες δοκιμές. Συντονιστείτε στις 23:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 GP Μεξικού