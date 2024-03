Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γερμανική ομάδα της Formula 1, μιας και (πάλι) κάτι πάει στραβά με το φετινό της μονοθέσιο.

Μετά το Grand Prix Μπαχρέιν, η Mercedes-AMG ήταν αισιόδοξη πως πλέον έχει χτίσει μια γερή βάση ώστε να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1. Μπορεί να επανέλαβε το αποτέλεσμα του 2023, όμως η νέα W15 συμπεριφέρθηκε πολύ καλύτερα απ’ ότι οι W14 και W13 των 2023 και 2022 αντίστοιχα.

Όμως ο αγώνας στην Τζέντα τόνισε ορισμένες μεγάλες αδυναμίες του φετινού μονοθεσίου της γερμανικής ομάδας. Τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές όσο και στον αγώνα ήταν εμφανής η έλλειψη ταχύτητας της W15 στις γρήγορες στροφές που ταλαιπώρησε αρκετά τους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ όλο το τριήμερο.

Ο νεαρός Βρετανός μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Mercedes και μόνο θετικά δεν ήταν τα σχόλιά του: «Ακόμη προσπαθούμε να μάθουμε το νέο μονοθέσιο διότι ανά διαστήματα και στους δύο αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουμε δείξει πραγματική ταχύτητα. Στην Τζέντα από το FP1 ήμασταν γρήγοροι και πάντα στις τρεις πρώτες θέσεις. Έπειτα όσο προχωρούσαμε στο τριήμερο ο ρυθμός μας εξαφανίστηκε. Δεν έγιναν οι αντίπαλοί μας ταχύτεροι, εμείς γίναμε πιο αργοί. Πρέπει να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Είμαστε πολύ κοντά με τις Ferrari, Aston Martin και McLaren. Χρειαζόμαστε απλά μία ώθηση».

Taking the covers off for race day in Saudi Arabia. Big night ahead for the W15 ✨🌃 pic.twitter.com/ahkwvTgozS

Οι δηλώσεις του Ράσελ έρχονται μετά το… κράξιμο του Λιούις Χάμιλτον προς τη Mercedes για το γεγονός πως υπάρχουν δομικά προβλήματα στο μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν, ο τεχνικός διευθυντής της Mercedes-AMG, Τζέιμς Άλισον, είχε κάνει πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Ο Βρετανός είχε αναφέρει πως η δουλειά που έγινε στο εργοστάσιο και τα χρήματα που δαπανήθηκαν για το νέο σασί και το νέο κιβώτιο της W15 είχαν ως αποτέλεσμα να μείνουν με περιορισμένους πόρους, λόγω budget cap, για την εξέλιξη της αεροδυναμικής.

An intense double header and a huge effort both trackside and back at base 🙌



We’ve got less than two weeks before we go again in Australia – and we’ll make them count 👊 pic.twitter.com/EC3FuGqkut