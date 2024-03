Ως το μοναδικό σημείο επαφής των μονοθεσίων με την πίστα, τα ελαστικά έχουν τεράστια συμμετοχή στην απόδοση κάθε ομάδας και οδηγού.

Σε κάθε Grand Prix της Formula 1 ακούμε τους οδηγούς να αναφέρονται στον ασύρματο για την απόδοση των ελαστικών τους, πότε πρέπει να κάνουν pit stop για αλλαγή, αν πρέπει να αλλάξουν γόμα προκειμένου το μονοθέσιο να γίνει πιο γρήγορο.

Καθώς στον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού όλοι αναζητούν ένα... δέκατο του δευτερολέπτου σε κάθε γύρο, η απόδοση των ελαστικών είναι κρίσιμης σημασίας. Σε κάθε Grand Prix υπάρχουν τρεις διαθέσιμες γόμες, από τις συνολικά πέντε: C1, C2, C3, C4, C5. Με την C1 να είναι η πιο σκληρή και την C5 η πιο μαλακή.

Οι τρεις διαφορετικές γόμες διαφέρουν από τα χρώματα στο προφίλ τους, ώστε να γίνονται αντιληπτές κατά την τηλεοπτική μετάδοση: λευκό για τη σκληρή, κίτρινη για την μεσαία, κόκκινη για την μαλακή. Η γενική αρχή είναι ότι τα ελαστικά μαλακής γόμας προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση και άρα επιτρέπουν στον οδηγό να κινηθεί πιο γρήγορα, ενώ αυτά της σκληρής είναι πιο αργά στην πίστα αλλά έχουν μικρότερη φθορά (άρα αντέχουν περισσότερους γύρους). Στο ακόλουθο βίντεο της Mercedes-AMG F1, τα ελαστικά παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό για όλους τρόπο.

Πάντως η απόδοση κάθε ελαστικού διαφέρει σημαντικά από μονοθέσιο σε μονοθέσιο, ανάλογα με το στήσιμό του και την αεροδυναμική του σχεδίαση. Στο πρόσφατο Grand Prix Σαουδικής ο ταχύτερος γύρος σημειώθηκε από τον Σαρλ Λεκλέρ με τη σκληρή γόμα! Βέβαια έπαιξε ρόλο ότι με ελάχιστα καύσιμα, η Ferrari SF-24 ήταν αρκετά ελαφριά.

The fastest lap of the race was set by Charles Leclerc just before the chequered flag on the Hard compound. The Soft was only used by six drivers during the race.#Fit4F1 #Formula1 #Pirelli @F1 pic.twitter.com/dQfSonkGtH