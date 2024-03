Ο Ισπανός οδηγός έχασε τον αγώνα της Formula 1 στην Τζέντα, όμως δεν σκοπεύει να μείνει για πολύ καιρό στα… pits, όμως αυτό δεν είναι στο χέρι του.

Για πρώτη φορά από την ημέρα που εισήλθε στον κόσμο της Formula 1, o Κάρλος Σάινθ αναγκάστηκε να απουσιάσει από Grand Prix. Στη Σαουδική Αραβία, ο Ισπανός διαγνώστηκε με σκωληκοειδίτιδα και έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τζέντα.

Έτσι, στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας τη θέση του πήρε ο νεαρός Όλιβερ Μπέρμαν. Ο Βρετανός, μόλις στα 18 του χρόνια εντυπωσίασε τερματίζοντας στην 7η θέση. Η επίδοσή του ήταν καταπληκτική, με τον Σαρλ Λεκλέρ να θεωρεί πως είναι θέμα χρόνου να δούμε τον Μπέρμαν στη Formula 1.

Τι ισχύει όμως με τον Κάρλος Σάινθ; Με τον επόμενο αγώνα της F1 να είναι το τριήμερο 22-24 Μαρτίου στην Αυστραλία; Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, μίλησε για το πότε περιμένει τον Ισπανό να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

«Ευχαριστώ το νοσοκομείο της Τζέντα και όλους όσοι έκαναν την επέμβαση. Επισκέφθηκα τον Κάρλος στο νοσοκομείο και ήταν καλά. Είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία ανάρρωσης και πρέπει να επικεντρωθούμε στη Μελβούρνη. Πρέπει αυτή την εβδομάδα να ξεκουραστεί και θα δούμε αν θα είναι σε θέση να τρέξει στην Αυστραλία. Δεν θέλω να βιαστώ σε καμία περίπτωση, είναι ενήλικος και σίγουρα θα πάρει τη σωστή απάντηση», είπε.

Grazie a tutti for everyone’s support for @Carlossainz55 the past couple of days!



Focus is now on recovery and returning to full fitness 💪 pic.twitter.com/mtPa5OuCxT