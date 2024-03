Στη βρεγμένη Λουσέιλ ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ταχύτερος αλλά οι διοργανωτές ανέβαλαν τη χρονομετρημένη περίοδο για το Σάββατο.

Λίγο προτού ξεκινήσει η περίοδος των χρονομετρημένων δοκιμαστικών για το GP Κατάρ του MotoGP, οι ουρανοί πάνω από την πίστα της Λουσέιλ άνοιξαν και έπεσε μια δυνατή μπόρα. Αυτό σημαίνει ότι οι αναβάτες βρήκαν την πίστα βρεγμένη και προφανώς σε μια κατάσταση καθόλου αντιπροσωπευτική αυτής που θα συναντήσουν το Σάββατο στο Σπριντ και την Κυριακή στον αγώνα.

Έτσι, οι διοργανωτές πήραν την απόφαση να μετατρέψουν τη χρονομετρημένη περίοδο σε ελεύθερη περίοδο δοκιμών και να μειώσουν τη διάρκειά της σε 45 λεπτά, αναβάλλοντας τη χρονομετρημένη διαδικασία για το Σάββατο, πριν από τις κατατακτήριες δοκιμές.

