Στη Λουσέιλ μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους αναβάτες. Ποιος είπε ότι δεν βρέχει στην έρημο;

Στο Κατάρ αυτές τις ημέρες διεξάγεται το πρώτο grand prix της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP αλλά το απόγευμα της Παρασκευής όσοι βρίσκονταν στη Λουσέιλ αντιμετώπισαν μιαν απρόσμενη εξέλιξη.

Λίγη ώρα προτού ξεκινήσουν οι δοκιμές για την κατηγορία Moto2, μια δυνατή μπόρα πέρασε πάνω από την πίστα και πλημμύρισε την πίστα. Παρ' όλα αυτά, η περίοδος ξεκίνησε κανονικά και οι πιο θαρραλέοι αναβάτες βγήκαν στην πίστα.

Is there a rider on track?There is! ✅



Aron Canet ventures out on the wet 😮#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/iwWdxuLxVv