Ο αμερικανικός γίγαντας πιέζει ολοένα και περισσότερο τη Red Bull για την «υπόθεση Χόρνερ» και πλέον απαιτεί να υπάρξει λύση στο ζήτημα.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Ford Performance για την έρευνα στο ζήτημα απρεπούς συμπεριφοράς του Κρίστιαν Χόρνερ προς υπάλληλο της Red Bull Racing, η αμερικανική φίρμα προχωρά σε νέες πιέσεις. Ο CEO της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, έστειλε προσωπική επιστολή προς τη Red Bull εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του στο χειρισμό της υπόθεσης.

Το Associated Press πήρε στα χέρια του την επιστολή και αναφέρει πως η υπομονή της Ford με τη Red Bull εξαντλείται. Η αμερικανική φίρμα θα συνεργαστεί με τη Red Bull Racing στην εξέλιξη των μονάδων ισχύος της Formula 1 για το 2026 και η «υπόθεση Χόρνερ την αφορά άμεσα».

«Είναι επιτακτική ανάγκη οι συνεργάτες μας να μοιράζονται και να επιδεικνύουν ίδιες αξίες. Η ομάδα μου και εγώ είμαστε διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αναμένουμε και αισιοδοξούμε για μια λύση την οποία μπορούμε όλοι να στηρίξουμε. Είμαστε επίσης απογοητευμένοι από την έλλειψη πλήρους διαφάνειας στο ζήτημα μαζί μας, τους εταίρους σας, και ανυπομονούμε να λάβουμε έναν πλήρη απολογισμό όλων των ευρημάτων», ανέφερε η επιστολή της Ford.

Ο Χόρνερ έδωσε το παρών στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν και είχε δηλώσει πως θα είναι και στο Grand Prix το τριήμερο 29 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου. Στις πρώτες επίσημες δηλώσεις του, αρνήθηκε κάθε κατηγορία που του έχει απαγγελθεί, ενώ δεν ήταν σε θέση να μοιραστεί την οποιαδήποτε πληροφορία.

Το σίγουρο είναι πως ο κλοιός στενεύει γύρω από την «υπόθεση Χόρνερ» με αρκετές πλευρές να πιέζουν πλέον τη Red Bull για να βρεθεί λύση.

