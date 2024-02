Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την έναρξη της έρευνας από πλευράς Red Bull o Βρετανός δηλώνει αθώος και αρνείται τα πάντα.

Εν μέσω διεξαγωγής έρευνας για ανάρμοστη συμπεριφορά σε υπάλληλο της Red Bull Racing, o Κρίστιαν Χόρνερ έδωσε το παρών στην παρουσίαση της νέας Red Bull RB20. O Βρετανός ήταν άγνωστο κατά πόσο θα βρίσκεται στο προσκήνιο, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν (παραμένουν ακόμη άγνωστες) να έχουν θέσει σε κίνδυνο τη θέση του στην αυστριακή ομάδα.

Όχι μόνο ήταν στην εκδήλωση στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς αλλά «έκλεψε» την παράσταση και απέσπασε τα περισσότερα βλέμματα από το νέο δημιούργημα των «ταύρων». Μάλιστα, σε δηλώσεις του μίλησε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με την έρευνα που είναι σε ισχύ και αρνήθηκε τα πάντα με σιγουριά.

«Αναπόφευκτα όλα αυτά μας έχει αποσπάσει την προσοχή. Η ομάδα όμως είναι ενωμένη. Όλοι είναι αφοσιωμένοι στη νέα αγωνιστική σεζόν και η υποστήριξη που έχουμε είναι τεράστια. Σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπεις πόσο ενωμένη είναι η ομάδα και η στήριξη που μου παρείχαν όλοι ήταν τρομερή. Έχουν γίνει ορισμένες κατηγορίες τις οποίες αρνούμαι πλήρως. Η έρευνα είναι σε ισχύ στο παρασκήνιο ενώ προετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν και ελπίζω να ολοκληρωθεί σύντομα», ανέφερε.

Ο Χόρνερ αναμένεται να παραβρεθεί στο Μπαχρέιν για τις χειμερινές δοκιμές που θα διεξαχθούν το τριήμερο 21 με 23 Φεβρουαρίου. Προς ώρας είναι άγνωστο αν και πότε θα ολοκληρωθεί η έρευνα και ποια θα είναι η απόφαση που θα παρθεί.

The BIG reveal 😲 Our first look at the RB20 🔎 pic.twitter.com/M6uDoHDoG1