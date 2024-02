Ο αμερικανός γίγαντας ανησυχεί για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Red Bull Racing και παίρνει θέση για το ζήτημα.

Η «υπόθεση Χόρνερ» είναι το ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τον κόσμο της Formula 1. Ο Βρετανός επικεφαλής της Red Bull Racing κατηγορείται για απρεπή συμπεριφορά προς υπάλληλο της αγωνιστικής ομάδας του Μίλτον Κινς, ωστόσο πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί παραμένουν μακριά από τη δημοσιότητα.

Το ζήτημα έχει αρχίσει και παίρνει μεγάλες διαστάσεις, με τον Χόρνερ να κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην παρουσίαση της νέας Red Bull RB20. Ο 50χρονος επιβεβαίωσε μάλιστα πως θα βρίσκεται και στο Μπαχρέιν για τις χειμερινές δοκιμές, ενώ αρνήθηκε κάθε κατηγορία.

Το συμβάν είναι αρκετά σοβαρό και η μητρική Red Bull θέλει την πλήρη διαλεύκανση, καθώς πέρα από τη φίρμα υπάρχουν ισχυροί συνεργάτες της αγωνιστικής ομάδας. Ένας από αυτούς είναι η Ford με την οποία θα εξελίξει την επόμενη γενιά μονάδων ισχύος σε νέο εργοστάσιο στο Μίλτον Κινς.

The BIG reveal 😲 Our first look at the RB20 🔎 pic.twitter.com/M6uDoHDoG1