Στην ιταλική ομάδα το κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό μετά τις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν και όλο αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Η ταχύτερη ομάδα στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν για το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 ήταν η Scuderia Ferrari. H νέα SF-24 στα χέρια των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ έδειξε πως αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τη φετινή σεζόν. Μάλιστα έχει εντυπωσιάσει ακόμα και τα στελέχη της ομάδας με την απόδοσή της.

Είτε σε γρήγορους γύρους είτε σε προσομοίωση αγώνα, τα στοιχεία έδειξαν πως φέτος η Ferrari έχει κάνει σωστή δουλειά. Παρά το γεγονός πως οι χρόνοι δεν μαρτυρούν την πραγματική της δυναμική, η αύρα από το κόκκινο στρατόπεδο είναι θετική.

Για τη φετινή εικόνα της Ferrari ρωτήθηκε ο επικεφαλής της, Φερντ Βασέρ από το F1 TV. O Γάλλος επιβεβαίωσε τα όσα είδαμε στις δοκιμές του Σακχίρ και κάνει αναφορά για το ποιος έχει προς ώρας το πάνω χέρι από πλευράς ταχύτητας.

