Σαν Σήμερα: Ο ξαφνικός θάνατος του Κεν Μπλοκ (vid)

Η νέα χρονιά δεν έχει προλάβει καλά-καλά να μπει, όμως οι ιστορίες παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οι αγώνες της Formula 1 στη Νότια Αφρική συνεχίζονται, ενώ μία ιστορική ομάδα έβαλε επίσημα «λουκέτο» μετά από 25 χρόνια στους αγώνες. Επιπλέον, ένας αγαπημένος οδηγός ράλλυ και showman έφυγε από τη ζωή.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1962, πραγματοποιήθηκε το μη-πρωταθληματικό Grand Prix στη Νότια Αφρική και την πίστα του Κίλαρνι. Επρόκειτο για έναν αγώνα με τεχνικούς κανονισμούς εφάμιλλους με αυτούς της F1. Ο αγώνας μονοπωλήθηκε από τις δύο εργοστασιακές Lotus 21 των Τζιμ Κλαρκ και Τρέβορ Τέιλορ. Η πρωτοπορία άλλαξε χέρια μεταξύ των δύο πολλές φορές, με τον Τέιλορ να κατακτά εν τέλει τη νίκη για μόλις 0.6 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα το 1967, έλαβε χώρα ο πρώτος επίσημος αγώνας F1 στην πίστα του Κιαλάμι, για το Grand Prix Νότιας Αφρικής. Νικητής αναδείχθηκε ο Μεξικανός Πέρδρο Ροντρίγκεζ, κερδίζοντας για πρώτη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πίσω του τερμάτισε ο ιδιώτης οδηγός Τζον Λοβ, ο οποίος έχασε μέσα από τα χέρια του μια ιστορική νίκη όταν μπήκε στα pits για ανεφοδιασμό. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Τζον Σέρτιζ, στον πρώτο του αγώνα με την Honda. Η πρώτη νίκη του Ροντρίγκεζ ήταν παράλληλα η τελευταία για την ομάδα της Cooper στην F1.

Σαν σήμερα το 2002, η Arrows Grand Prix αναγκάστηκε να αποδεσμεύσει το προσωπικό της έπειτα από την αποτυχημένη απόπειρα να επιστρέψει στο grid της Formula 1 το 2003. Πρωτοεμφανίστηκε στο σπορ στο GP Βραζιλίας του 1978 και πήρε μέρος σε 394 Grand Prix, δίχως να καταφέρει να κερδίσει κάποιο από αυτά. Λόγω οικονομικών δυσκολιών, αποχώρησε από την F1 στα μισά της σεζόν του 2002.

Σαν σήμερα το 2023, ο κόσμος του αυτοκινήτου και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έμεινε σοκαρισμένος μετά την είδηση του θανάτου του Κεν Μπλοκ. O Αμερικανός έκανε χειμερινά σπορ με την οικογένειά του στο ράντζο του στη Γιούτα, όταν είχε δυστύχημα οδηγώντας snowmobile. Ο Μπλοκ ήταν οδηγός αγώνων ράλλυ, όμως διακρίθηκε επίσης για τα εντυπωσιακά βίντεο Gymkhana όπου έκανε απίστευτα κόλπα με βελτιωμένα αυτοκίνητα. Επίσης ήταν επικεφαλής της Hoonigan Racing Division και ένας από τους ιδρυτές της μάρκας υποδημάτων DC Shoes.

Φωτογραφίες: McKlein_rally/X