Ο οδηγός της Scuderia Ferrari μίλησε για το πώς έζησε τις χειμερινές δοκιμές της Formula 1 και έκανε μια πρώτη πρόβλεψη για το ταχύτερο μέχρι στιγμής μονοθέσιο.

Μία από τις ομάδες που κέντρισαν το ενδιαφέρον στις φετινές χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν είναι αν αμφίβολα η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα θέλει να βελτιώσει την απόδοσή της και να αντιστρέψει το κακό 2023.

Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός τη δεύτερη ημέρα δοκιμών και ο Σαρλ Λεκλέρ την τρίτη ημέρα δοκιμών στο Σακχίρ. Η SF-24 δείχνει να πατά καλά στην πίστα και αυτό δίνει έναν αέρα αισιοδοξίας στην ιταλική ομάδα.

Ο Μονεγάσκος εμφανίστηκε ικανοποιημένος σχετικά με τη βελτίωση που υπάρχει στη συμπεριφορά και την απόδοση του μονοθεσίου της Ferrari, αναγνώρισε όμως ότι είναι δύσκολο να αντιληφθούν στην ιταλική ομάδα σε τι θέση βρίσκονται απέναντι στους ανταγωνιστές τους.

«Ήταν τρεις καλές μέρες. Κάναμε αρκετούς γύρους και αρκετές δοκιμές, κάτι που είναι θετικό. Το μονοθέσιο αντιδρά ακριβώς όπως θέλαμε. Είναι πολύ δύσκολο να διαβάσουμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό αυτή τη στιγμή. Η αίσθηση όμως είναι ότι είμαστε ξεκάθαρα σε καλύτερο σημείο από αυτό στο οποίο βρισκόμασταν στην αρχή πέρυσι. Οπότε πλέον εστιάζουμε πλήρως στον πρώτο αγώνα και ανυπομονώ να βρεθώ και πάλι στην πίστα την επόμενη εβδομάδα».

