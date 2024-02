Η κινεζική Nio παρουσίασε ένα νέο σύστημα που διώχνει το χιόνι από το μεγάλο της ηλεκτρικό SUV, το ΕΤ9.

Έχετε ξυπνήσει σε κάποιον χειμερινό προορισμό και όταν πήγατε στο αυτοκίνητό σας, αυτό ήταν θαμμένο κάτω από το χιόνι; Η διαδικασία αφαίρεσης του χιονιού δεν είναι εύκολη υπόθεση, σε χαμηλές θερμοκρασίες και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό (π.χ. αδιάβροχα γάντια).

Η κινέζικη μάρκα παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Nio φαίνεται πως βρήκε τη λύση. Σε συνεργασία με την εταιρεία Clear Motion δημιούργησε την ανάρτηση SkyRide, η οποία έχει μία πολύ χρήσιμη λειτουργία. Ανεβοκατεβάζοντας τα αμορτισέρ, το αυτοκίνητο διώχνει από πάνω του το χιόνι, θυμίζοντας σκυλί που μόλις έχει βγει από τη θάλασσα!

Η ανάρτηση αυτή θα βρίσκεται στο μεγάλο ηλεκτρικό SUV Nio ET9, το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2025.

