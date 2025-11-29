Σαν Σήμερα: Ο Ράικονεν επέστρεψε σε μονοθέσιο F1 (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μία ημέρα γεμάτη ιδιαίτερες στιγμές αφορά η σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία. Στον κόσμο της Formula 1 πραγματοποιήθηκαν δύο αγώνες, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής έφυγε τραγικά από τη ζωή κι ένας άλλος σώθηκε από (τεχνολογικό) θαύμα. Επίσης σαν σήμερα, ένας άλλος ανακοίνωσε πως επιστρέφει και γέμισε με χαρά εκατομμύρια υποστηρικτές του. Στο WRC μία ακόμη σεζόν κλείνει στη Μ. Βρετανία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 29/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1975, ο δις-πρωταθλητής της Formula 1, Γκρέιαμ Χιλ, σκοτώθηκε μαζί με τον προστατευόμενο οδηγό του, Τόνι Μπράις, σε ένα δυστύχημα με αεροπλάνο Βόρεια του Λονδίνου. Μέσα στο αεροπλάνο βρίσκονταν άλλα τέσσερα μέλη της ομάδας του Χιλ: ο Τόνι Άλκοκ, ο Ρέι Μπρίμπλ, ο Τέρι Ρίτσαρντς και ο Άντι Σμόλμαν. Κάνεις τους δεν επέζησε του συμβάντος. Η τραγωδία συνέβη υπό κακοκαιρία και ομίχλης, καθώς η ομάδα επέστρεφε από ένα τεστ που είχε κάνει στο Πολ Ρικάρ ώστε να προετοιμάσει το νέο της μονοθέσιο για το 1976. Φυσιολογικά, η ομάδα δεν μπορούσε να συνεχίσει και οι υποδομές της εξαγοράστηκαν από τον Ουόλτερ Βολφ ο οποίος, με τη βοήθεια της Hesketh και της Williams, δημιούργησε την δική του ομάδα στην F1.

Σαν σήμερα το 1984, η αυλαία της σεζόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) έκλεισε με το Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας. Ο Άρι Βάτανεν πήρε την τρίτη του νίκη μέσα στη χρονιά, οδηγώντας ένα Peugeot 205 T16. Στην δεύτερη θέση, 1 λεπτό πίσω, τερμάτισε ο Χάνου Μίκολα με ένα Audi Quattro. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Περ Έκλουν με ένα Toyota Celica.

Σαν σήμερα το 2011, ο Κίμι Ράικονεν ανακοίνωσε την επιστροφή του στη Formula 1 με την ομάδα της Lotus για την σεζόν που ακολουθούσε. Μετά την αποχώρησή του στο τέλος του 2009, εστίασε στο WRC αγωνιζόμενος με τη Citroen. Ο Φινλανδός θα είχε για teammate στη βρετανική ομάδα τον Ρομέν Γκροζάν.

Σαν σήμερα το 2015, ο Νίκο Ρόσμπεργκ επικράτησε του πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον, και πήρε τη νίκη στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι. Έτσι, έκλεισε τη χρονιά με τρεις νίκες στους τρεις τελευταίους αγώνες, κάτι που έμελλε να αποδειχθεί κρισιμότατο στην ψυχολογία του ενόψει του 2016. Ο Κίμι Ράικονεν της Ferrari τερμάτισε στην τρίτη θέση. Το συγκεκριμένο Grand Prix ήταν το τελευταίο για τους δύο οδηγούς της Manor, Ουίλ Στίβενς και Ρομπέρτο Μέρι, όπως και για τον Πάστορ Μαλντονάντο.

Σαν σήμερα το 2020, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μπαχρέιν, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο. Ο αγώνας διεκόπη στον πρώτο γύρο έπειτα από το συγκλονιστικό ατύχημα του Ρομέν Γκροζάν. Ο Γάλλος της Haas είχε επαφή με τον Ντανιίλ Κβιάτ μετά τη στροφή 3, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις μπεριέρες. Το μονοθέσιό του πήρε φωτιά και ως εκ θαύματος κατάφερε να λύσει τις ζώνες του και να βγει από το μονοθέσιό του. Ευτυχώς τη γλίτωσε με μερικά εγκαύματα. Ο αγώνας διεκόπη για δεύτερη φορά λόγω της επαφής των Λανς Στρολ και Ντανιίλ Κβιάτ στη δεύτερη εκκίνηση, με το μονοθέσιο του Καναδού να αναποδογυρίζει στην πίστα.

Στον αγώνα, ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να πάρει τη νίκη, μόλις ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Σέρχιο Πέρεζ θα έπαιρνε την 3η θέση του βάθρου, όμως ο κινητήρας του παρέδωσε πνεύμα 4 γύρους πριν τον τερματισμό. Έτσι, ο Άλεξ Άλμπον ανέβηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 2022, ο Ματία Μπινότο παραιτήθηκε από το ρόλο του επικεφαλής της Scuderia Ferrari. O Ιταλός είχε γίνει μέλος της ιταλικής ομάδας και έζησε τεράστιες επιτυχίες στην εποχή του Μίκαελ Σουμάχερ. Το 2013 ανέλαβε τα ηνία του τμήματος κινητήρων και αργότερα έγινε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Το 2019 ανέλαβε τα γενικότερα ηνία της αγωνιστικής ομάδας και παρά την επιστροφή της στις νίκες το 2022, η πορεία της Ferrari στο δεύτερο μισό της σεζόν τον οδήγησε στην παραίτηση. Τη θέση του πήρε ο Φρεντ Βασέρ.

Φωτογραφίες: crystalracing/Twitter-X