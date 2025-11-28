O Αυστραλός βρήκε και πάλι αυτοπεποίθηση και επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις με τη sprint pole στην πίστα της Λουσέιλ.

Με έναν τρομερό χρόνο στο τέλος του SQ3 o Όσκαρ Πιάστρι πήρε τη sprint pole για το Grand Prix Κατάρ και αύριο έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την τρίτη του σερί νίκη σε σπριντ στην πίστα Λουσέιλ.

Ο Αυστραλός με το 1:20,055 έγραψε νέο ρεκόρ πίστας και χτίζει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια του τριημέρου. Ο Λάντο Νόρις θα ξεκινήσει 3ος τον αγώνα, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν θα είναι μόλις 6ος στο grid.

Το χαμόγελο επέστρεψε

Μετά την κατάκτηση της sprint pole, o Πιάστρι μίλησε για το τι έζησε στην πίστα της Λουσέιλ: «Ήταν μια καλή ημέρα. Αυτή είναι μια πολύ όμορφη αλλαγή. Από την αρχή όλα κατάφεραν να “κουμπώσουν”. Οι κατατακτήριες σπριντ πήγαν πολύ καλά. Είχα μια πολύ τρομακτική στιγμή στο γρήγορο γύρο μου, όμως η προσπάθειά μου ήταν αρκετή. Ευχαριστών την ομάδα, είχα φοβερό μονοθέσιο. Μέχρι τώρα είμαστε πολύ καλοί και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό».

Επιπλέον τόνισε πως αν έκανε τον τέλειο χρόνο , θα κατέβαζε ακόμη περισσότερο τα χρονόμετρα: «Πιστεύω πως αν κάνω έναν τέλειο γύρο μπορώ να κατέβω στο 1:19. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Για την ώρα είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρα. Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Είναι ωραίο να λες κάτι τέτοιο όταν ξεκινάς από την pole position. Ανυπομονώ για αύριο. Είναι μόνο η sprint pole και η νίκη δίνει λίγους βαθμούς, αλλά θα πάρω ό,τι μπορώ».

"Nice to be back"



Oscar Piastri scores his first pole (of any kind) since August 👏👏#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/NIS4Qn3nkk November 28, 2025

Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα

Μιλώντας για τη συνέχεια του τριημέρου, ο Πιάστρι ανέφερε πως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γνωρίζει αν η εικόνα της Παρασκευής θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες:

«Δεν ξέρω. Τα τριήμερα με σπριντ είναι πάντα πολύ δύσκολο να κρίνεις την πραγματική εικόνα. Το μονοθέσιο όλη μέρα ήταν πολύ καλό, κάναμε και ορισμένες καλές επιλογές πριν τις κατατακτήριες. Αυτό είναι πάντα θετικό και όλη μέρα είχα καλό ρυθμό. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

Όλη η δράση του GP Κατάρ στο Gazzetta

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ διάρκειας 19 γύρων. Συντονιστείτε από τις 15:40 στο LIVE μας ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

