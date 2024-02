Αλλαγή… φρουράς αναμένεται τη δεύτερη ημέρα δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν, με το πρόγραμμα των ομάδων να είναι και αρκετά φορτωμένο.

Δίχως διακοπή συνεχίζονται οι χειμερινές δοκιμές στο Σακχίρ του Μπαχρέιν για το πρωτάθλημα της Formula 1. Την Πέμπτη, 22/2 από τις 9πμ ώρα Ελλάδος, θα απολαύσουμε άλλες οκτώ ώρες δράσης, με τις ομάδες να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους και οι οδηγοί την εξοικείωσή με τα νέα τους μονοθέσια.

Ο Μαξ Φερστάπεν ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα δοκιμών στην κορυφή της κατάταξης και εντυπωσίασε με την απόδοσή του. Ο Ολλανδός έδειξε άνετος πίσω από το τιμόνι της Red Bull RB20 και έσπειρε τρόμο στον ανταγωνισμό.

Logan Sargeant had a moment (and a half) going through Turn 9 😱



No damage done though 👍#F1Testing #F1 pic.twitter.com/iL81tg00gS