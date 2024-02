Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια ημέρα χειμερινών δοκιμών της Formula 1 για το 2024, στην πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν.

Η πρώτη ημέρα των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν ολοκληρώθηκε. Ομάδες και οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μια πρώτη γεύση από τα μονοθέσια με τα οποία θα αγωνιστούν στη φετινή αγωνιστική χρονιά.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8 ώρες δοκιμών με 18 από τους 20 οδηγούς του πρωταθλήματος να παίρνουν μέρος.

O Φερστάπεν και φέτος στον κόσμο του

Ταχύτερος όλων ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος από την περασμένη σεζόν, ολοκληρώνοντας 142 γύρους. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing σημείωσε με τη C3 γόμα ελαστικών το 1:31,662 και ήταν με διαφορά ο ταχύτερος οδηγός της ημέρας. Η νέα RB20 με τον επαναστατικό της σχεδιασμό έδειξε πολύ θετικά στοιχεία και ήταν το πιο σταθερό μονοθέσιο τόσο στο φρενάρισμα όσο και στις στροφές.

Day one, done ✔️ 142 laps completed for Max in the RB20, with a best time of 1:31.344 🏁 #F1Testing 📈 pic.twitter.com/BjlEJzA6z3 February 21, 2024

Δεύτερος στην κατάταξη ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός σημείωσε 72 γύρους, αλλά ήταν 1,1 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Φερστάπεν. Ωστόσο σε αντίθεση με τον Ολλανδό δεν έκανε προσομοιώσεις κατατακτηρίων. Τρίτος ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, με τον Ισπανό να έχει μια θετική πρώτη ημέρα πίσω από το τιμόνι της SF-24. Μαζί με τον Σαρλ Λεκλέρ έγραψαν συνολικά 133 γύρους και κατέγραψαν σημαντικά δεδομένα για τους μηχανικούς στο εργοστάσιο.

Ο Ρικάρντο εντυπωσίασε με την RB

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο προσπάθησε να φέρει τη δεύτερη ομάδα της Red Bull στη 2η θέση όμως περιορίστηκε στην 4η θέση παρά τις προσομοιώσεις κατατακτηρίων. Ο Αυστραλός έδειξε άνετος στο τιμόνι της VCARB01 γράφοντας μάλιστα 51 γύρους.

Sun starting to set, and there's a Honey Badger out on track 🌇#F1Testing @danielricciardo pic.twitter.com/NA6zSJ5Uz2 — Formula 1 (@F1) February 21, 2024

Αρκετά παραγωγική ημέρα είχε ο Λανς Στρολ με την Aston Martin AMR24. O Καναδός ήταν στην 4η θέση της κατάταξης, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο στην 8η θέση. Μαζί, σημείωσαν συνολικά 130 παραγωγικούς γύρους και πήραν πολύτιμα δεδομένα στο εργοστάσιο του Σίλβερστον.

Στην 6η θέση της ημέρας ήταν ο Πιερ Γκασλί, με την Alpine να χρησιμοποιεί τις πιο σκληρές διαθέσιμες γόμες ελαστικών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εν τέλει ο Γάλλος με τη C3 έκανε έναν καλό χρόνο, με την εικόνα της A524 να μην ενθουσιάζει προς ώρας. Κύριο πρόβλημα που ήταν εμφανές από τη ζωντανή μετάδοση ήταν η έξοδος των στροφών.

Into the afternoon 🙌 pic.twitter.com/i3V4u0fCuI — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 21, 2024

Η Kick Sauber είχε μονοθέσιο στην πρώτη 10άδα με τον Γκουάνγιου Ζου να σημειώνει τη 10η ταχύτερη επίδοση της πρώτης ημέρας. Η ελβετική ομάδα κινήθηκε σε ρηχά νερά, ακολουθώντας το δικό της πρόγραμμα. Συνολικά η νέα C44 συμπλήρωσε 130 γύρους την πρώτη ημέρα στο Μπαχρέιν.

Η Williams και τα προβλήματά της

Στην 11η θέση ήταν η Williams FW46 του Λόγκαν Σάρτζεντ. Η βρετανική ομάδα αντιμετώπισε τα περισσότερα προβλήματα της ημέρας. Τόσο στην πρωινή όσο και στην απογευματινή διαδικασία το μονοθέσιο έμεινε καθηλωμένο στο γκαράζ σημειώνοντας συνολικά μόλις 61 γύρους. Επιπλέον ο Αμερικανός οδηγός είχε μια τρομακτική στιγμή στη στροφή 10 όταν έχασε τον έλεγχο κι έκανε μια εντυπωσιακή πιρουέτα.

Whoa! 😮



Logan Sargeant goes sideways through Turns 9 & 10 but keeps his Williams out of the barriers 😰#F1Testing #F1 pic.twitter.com/eBwqxE9qdR — Formula 1 (@F1) February 21, 2024

Η διακριτική Mercedes και η αργή Haas

Η ομάδα που επέλεξε να μην κυνηγήσει χρόνους ήταν η Mercedes-AMG. O Τζορτζ Ράσελ είχε ρόλο οδηγού για την πρώτη ημέρα και ο καλύτερος χρόνος του ήταν 2,7 δευτερόλεπτα μακριά από αυτόν του Φερστάπεν με την ίδια γόμα. Η γερμανική ομάδα δεν έμεινε μακριά από προβλήματα καθώς έχασε το πρωί αρκετό χρόνο με πρόβλημα στο υβριδικό σύστημα. Ο Ράσελ συμπλήρωσε 121 γύρους με το μονοθέσιο να δείχνει εύκολο στην οδήγηση, σταθερό δίχως υποστροφή, αλλά η ταχύτητά του είναι ερωτηματικό.

Golden hour 🌇 pic.twitter.com/aSWDGbSTcM — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 21, 2024

Τελευταία και καταϊδρωμένη της ημέρας ήταν η Haas. H αμερικανική ομάδα είχε τους δύο πιο αργούς χρόνους της ημέρας με τον 17ο Κέβιν Μάγκνουσεν να είναι 4,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν. Η Haas στις δοκιμές εστιάζει στη μείωση της φθοράς ελαστικών και όχι στην απόδοση, με τους οδηγούς της να γράφουν 148 γύρους συνολικά.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα είδαμε τις ομάδες να κάνουν προσομοιώσεις αγώνα, με τα προγράμματά τους να περιλαμβάνουν επίσης αξιολόγηση των μονοθεσίων και αεροδυναμικές μετρήσεις. Το τρίτο έγινε μέσω ειδικών συσκευών που καταμετρούν τη ροή αέρα στα μονοθέσια.

Η δράση συνεχίζεται την Πέμπτη, 22/2, με τη δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών. Μπείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 8:45 ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα Δοκιμές Μπαχρέιν 1η Ημέρα

Φωτογραφίες: Mobil1Thegrid/X