Στην ιταλική ομάδα έχουν ήδη σχέδιο για το πώς θα διαχειριστούν την εξέλιξη του φετινού τους μονοθεσίου για το πρωτάθλημα της Formula 1.

Ένα νέο ξεκίνημα θέλει να κάνει η Scuderia Ferrari στο 2024 με τη νέα SF-24. H ιταλική ομάδα βρίσκεται στο Μπαχρέιν για τις χειμερινές δοκιμές που διεξάγονται στην πίστα του Σακχίρ από τις 21 έως τις 23 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τεστ ώστε στο εργοστάσιο του Μαρανέλο να δουν που βρίσκονται από πλευράς απόδοσης. Μάλιστα, γίνεται ήδη λόγος για αναβαθμίσεις στην SF-24 πριν καν πατήσει πίστα.

Ο τεχνικός διευθυντής της Ferrari, Ενρίκο Καρντίλε, ρωτήθηκε σχετικά με το πρόγραμμα αναβαθμίσεων της ιταλικής ομάδας και πότε θα ξεκινήσει: «Αυτό που μπορώ να πω είναι πως με το μονοθέσιο που δημιουργήσαμε έχουμε ήδη κάνει πρόοδο και το έχουμε εξελίξει στην αεροσήραγγα σε σχέση με αυτό με το οποίο έχουμε στο Μπαχρέιν. Θα αποφασίσουμε μετά τις δοκιμές πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να φέρουμε αναβαθμίσεις. Το πρώτο βήμα είναι να δούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό και να συνεχίσουμε τη δουλειά στο εργοστάσιο. Το μονοθέσιο βελτιώνεται συνεχώς και οι ομάδες πίστας και εργοστασίου θα αποφασίσουν που θα έχουμε αναβαθμίσεις».

