H βρετανική ομάδα μας έδειξε για πρώτη φορά τo νέο της μονοθέσιο, αν και προσπάθησε να κρύψει όσες περισσότερες λεπτομέρειες ήταν εφικτό.

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των χειμερινών δοκιμών του Μπαχρέιν της Formula 1 για το 2024. Για πρώτη φορά στη χρονιά, θα δούμε τα 10 μονοθέσια μαζί στην πίστα και για τρεις ημέρες οι ομάδες θα κάνουν το καλύτερο δυνατό ώστε να τα αξιολογήσουν και να τα εξελίξουν.

Στην πίστα του Σακχίρ αναμένεται να δούμε και τα μονοθέσια τα οποία ορισμένες ομάδες μας έκρυψαν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Μία εξ’ αυτών ήταν η Williams Racing με την FW46. H βρετανική ομάδα επέλεξε να κάνει το shakedown της στο Μπαχρέιν κι ως αποτέλεσμα μέχρι τώρα γνωρίζαμε μόνο το χρωματισμό του μονοθεσίου της.

Μία ημέρα πριν την έναρξη των δοκιμών στο Μπαχρέιν, η Williams δημοσίευσε ένα βίντεο στους λογαριασμούς της στα social media στο οποίο η νέα FW46 βγαίνει από το γκαράζ. Όσο κι αν προσπάθησαν να κρύψουν λεπτομέρειες του νέου μονοθεσίου, οι βελτιώσεις είναι εμφανείς.

