Η βρετανική ομάδα αποκάλυψε το μονοθέσιο με το οποίο οι Άλμπον και Σάρτζεντ θα τρέξουν το 2024.

Η Williams F1 παρουσίασε την ανανεωμένη εμφάνιση για το αγωνιστικό της μονοθέσιο του 2024, το οποίο ονομάζεται FW46. Η νέα εμφάνιση διατηρεί τη βασική χρωματική παλέτα του προηγούμενου έτους με διάφορες αποχρώσεις του σκούρου, ενώ στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου έμειναν «γυμνά» ανθρακονήματα. Οι οδηγοί της ομάδας θα είναι και φέτος οι Άλεξ Άλμπον και Λόγαν Σάρτζεντ.

Φωτογραφίες: Williams

Η ομάδα πρόσθεσε επίσης μια κόκκινη και λευκή ρίγα γύρω από το ρύγχος και τα πλαϊνά του αυτοκινήτου, ως ένδειξη ταυτότητας στη βρετανική καταγωγή της και στην ιστορική κληρονομιά της, αναφερόμενη σε ιστορικά μοντέλα όπως η FW10 του 1985 που οδηγούσε ο Νάιτζελ Μάνσελ και η FW19 του 1997 με το οποίο ο Ζακ Βιλνέβ κέρδισε τον τίτλο.

Στους χορηγούς της ομάδας προστέθηκε και ο Ιαπωνικός κολοσσός της κατασκευής, η Komatsu, η οποία θα φιγουράρει στα πλαϊνά της ανανεωμένης εμφάνισης μετά από ένα πολυετές συμβόλαιο. Η αποκάλυψη της νέας εμφάνισης του 2024 έγινε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη, στο κατάστημα-ναυαρχίδα της Puma στην Fifth Avenue.

