Για δεύτερη φορά στην καριέρα του στο WRC και πρώτη μετά τον Ιούλιο του 2017, ο Εσαπέκα Λάπι πανηγύρισε νίκη σε αγώνα του θεσμού.

Τόσο χαρούμενος που δεν μπορούσε να βρει τις κατάλληλες λέξεις, ήταν ο Εσαπέκα Λάπι μετά το τέλος του Ράλλυ Σουηδίας. Ο 33χρονος Φινλανδός οδηγός της Hyundai Motorsport αναδείχθηκε νικητής στο δεύτερο αγώνα της σεζόν στο WRC.

Ήταν η δεύτερη νίκη του Λάπι στο κορυφαίο επίπεδο και πρώτη μετά από εκείνη στο Ράλλυ Φινλανδίας του 2017, πριν από 6,5 χρόνια ή 2.394 μέρες!

«Νιώθω πολύ ωραία. Κυνηγούσα αυτή τη δεύτερη νίκη εδώ και αρκετό καιρό. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τον Σιρίλ Αμπιτεμπούλ (σ.σ. επικεφαλής της Hyundai Motorsport) που με έφερε στην ομάδα μετά από μία κακή περσινή σεζόν», δήλωσε ο Λάπι μετά τον τερματισμό.

LAPPI WINS IN SWEDEN!! It's 2,394 days since the Finn's sole WRC win, and this is his and Janne Ferm's first with @HMSGOfficial! 🤩 @EsapekkaLappi pic.twitter.com/rgV9GAQ4aA