Ο Μονεγάσκος της ιταλικής ομάδας τόνισε το χρονικό σημείο της περασμένης σεζόν της Formula 1 που καθόρισε τις εξελίξεις.

Η νέα σεζόν της Formula 1 πλησιάσει και στη Scuderia Ferrari είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Η ιταλική ομάδα είχε έναν πολυάσχολο χειμώνα, καθώς επισημοποίησε την επέκταση του συμβολαίου της με τον Σαρλ Λεκλέρ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ανακοίνωσε πως από το 2025 ο Λιούις Χάμιλτον θα γίνει κάτοικος Μαρανέλο, ρίχνοντας μια «βόμβα μεγατόνων» στην αγορά. Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως στην ιταλική ομάδα είναι αισιόδοξοι για το μέλλον και στοχεύουν στην κορυφή.

Πού οφείλεται όμως αυτή η αλλαγή; Ο Λεκλέρ εξήγησε πώς ένα αγωνιστικό τριήμερο όχι μόνο άλλαξε τη διάθεση των ανθρώπων της Ferrari αλλά έπαιξε ρόλο στην ανανέωση του συμβολαίου του.

«Πιστεύω πως έχω αυτή την αίσθηση εμπιστοσύνης εδώ και έξι μήνες. Όταν ξεκίνησε το δεύτερο μισό της σεζόν όλοι στην ομάδα αποκτήσαμε νέο κίνητρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη στιγμή στο Ζάντβορτ. Κάναμε ένα συγκεκριμένο τεστ στο τριήμερο και όταν επιστρέψαμε στο εργοστάσιο μετά τον αγώνα καθίσαμε να αναλύσουμε τα δεδομένα. Είχαμε μπροστά μας ξεκάθαρα αποτελέσματα και αυτό έδωσε κίνητρο σε όλους μας διότι εκείνη τη στιγμή κατανοήσαμε τα αδύναμα σημεία του μονοθεσίου μας, τι δουλειά πρέπει να κάνουμε και ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε. Όλα βγάζουν πλέον νόημα. Δεν είναι εύκολο να θυσιάζεις ένα τριήμερο. Το χειριστήκαμε καλά και είναι ο λόγος της ανάκαμψής μας», είπε.

Επιπλέον μίλησε και για τη συνέχεια της σεζόν και την αναβάθμιση που έδειξε στον Λεκλέρ και τη Ferrari πως τα πράγματα οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση: «Μετά από 3-4 αγώνες είχαμε ένα νέο δάπεδο, στην Ιαπωνία έγινε αυτό. Ήταν ένα βήμα μπροστά ως προς τη συμπεριφορά του μονοθεσίου και το πόσο ευαίσθητο ήταν. Πάντα μιλάω για το πόσο δυνατό εμπρός μέρος θέλω και ελπίζω πως θα συνεχίσουμε στο ίδιο μομέντουμ με το τέλος της περασμένης σεζόν. Η αισιοδοξία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες. Είναι πολύ θετικό αυτό και κάνει το μέλλον συναρπαστικό».

