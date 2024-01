H ιταλική ομάδα γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα την ονομασία του μονοθεσίου, με το οποίο θα πάρει μέρος στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Τα προηγούμενα χρόνια η Scuderia Ferrari μας είχε συνηθίσει σε διαφορετικές ονομασίες μονοθεσίων ανά έτος. Επίσης, οι διάφορες επέτειοι οδήγησαν σε ονομασίες όπως SF1000 ή F1-75.

Για τη σεζόν της Formula 1 του 2023 αποφάσισαν στο Μαρανέλο να αλλάξουν «τροπάριο» και να ονομάσουν το μονοθέσιό τους SF23. Παρά τους μεγάλους στόχους και τις προσδοκίες που δημιούργησαν, το μονοθέσιο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Ωστόσο η ιταλική ομάδα ήταν η μόνη που κατάφερε να σταματήσει τη Red Bull Racing με τη νίκη του Κάρλος Σάινθ στη Σιγκαπούρη.

Για το 2024 η Ferrari θα ακολουθήσει την ίδια συνταγή με την περασμένη σεζόν. Όπως ανακοίνωσε στα social media, το μονοθέσιο που θα παρουσιαστεί στις 13 Φεβρουαρίου θα έχει την ονομασία SF-24. Το SF προφανώς αντικατοπτρίζει τα αρχικά της Scuderia Ferrari και το 24 το έτος.

New year, New name.



2024 loading… ⏳https://t.co/zMzL0Ms5E2 pic.twitter.com/w8v9xvcnMV