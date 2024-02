Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 δεν μπορεί να πιστέψει ακόμη πως θα αποχωρήσει από τη γερμανική ομάδα στο τέλος της σεζόν.

Ο τελευταίος «χορός» του Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes-AMG αρχίζει. Ο Βρετανός θα αποχωρήσει από τη γερμανική ομάδα και το 2025 θα γίνει οδηγός της Scuderia Ferrari σε μία κίνηση που... σόκαρε ολόκληρο τον πλανήτη.

Όμως το μυαλό του δεν είναι στη Ferrari προς ώρας, αλλά παραμένει στη Mercedes. Φέτος επιθυμεί να έχει μια σεζόν γεμάτη επιτυχίες και να κατακτήσει τον 8ο τίτλο της καριέρας του στην τελευταία του παράσταση με τα «ασημί βέλη».

Στο περιθώριο της παρουσίασης της νέας και εντυπωσιακής Mercedes W15, o Χάμιλτον εμφανίστηκε συγκινημένος με το γεγονός πως φέτος θα οδηγήσει για τελευταία φορά για την ομάδα του Μπράκλεϊ: «Η προετοιμασία για τη νέα σεζόν είναι πολύ συγκινητική. Είναι πολύ σουρεαλιστικό που είμαι στην τελευταία μου σεζόν με τη Mercedes. Ήρθα το 2013 στην ομάδα. Είναι προνόμιο για εμένα να δουλεύω με ανθρώπους που εργάζονται τόσο σκληρά το χειμώνα για να έχουμε έτοιμο το νέο μας μονοθέσιο για το ξεκίνημα της σεζόν. Είναι η πιο συναρπαστική περίοδος της σεζόν, ειλικρινά και αυτή ήταν η πρώτη φορά που είδα συναρμολογημένο το μονοθέσιο. Είναι πολύ συναρπαστικό να ξέρω τι βρίσκεται μέσα από το αμάξωμα και δεν θα το μάθουν άλλοι».

W15 🆚 W14



Adding some silver back on for 2024 👌#F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/0w3g6vEC71