Ποιες ημερομηνίες θα γίνουν οι επόμενες παρουσιάσεις μονοθεσίων από τις ομάδες της Formula 1 πριν κατευθυνθούν προς το Μπαχρέιν για τις χειμερινές δοκιμές.

Πέντε ομάδες έχουν κάνει ήδη αποκαλυπτήρια για τη φετινή σεζόν της Formula 1 και πέντε απομένουν για την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων. Την αρχή την έκανε η Haas F1 με το χρωματισμό της VF-24, ενώ δεύτερη ήταν η Williams Racing.

Ακολούθησε η Stake F1 με τη νέα της ταυτότητα και τα ασυνήθιστα χρώματα, ενώ τέταρτη κατά σειρά ήταν η Alpine F1. Η γαλλική ομάδα ήταν η μοναδική που είχε αποκαλύψει μέχρι εκείνο το σημείο το πραγματικό της μονοθέσιο.

Flipping the script at Kick Sauber for the new season! ✨#F1 @stakef1team pic.twitter.com/lvTUH0Ta0K — Formula 1 (@F1) February 5, 2024

Η πέμπτη ομάδα που παρουσίασε το νέο της «όπλο» για το φετινό πρωτάθλημα ήταν η Visa Cash App RB ή αλλιώς V-CARB. Πρόκειται για τη διάδοχο της Scuderia AlphaTauri, η οποία επίσης άλλαξε «ταυτότητα» από τη φετινή χρονιά.

Πότε όμως θα δούμε και τα υπόλοιπα μονοθέσια; Η επόμενη εβδομάδα είναι γεμάτη με παρουσιάσεις των υπόλοιπων 5 ομάδων και όλες τους αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στη φετινή σεζόν.

Την αρχή θα κάνει η Aston Martin. H βρετανική ομάδα θα μας παρουσιάσει τη νέα AMR24 τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στην πίστα του Σίλβερστον.

Μία ημέρα μετά, Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, θα δούμε τη νέα Ferrari SF-24. To ιταλικό μονοθέσιο των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ το έχουμε ήδη ακούσει να βρυχάται και θα κάνει ντεμπούτο πριν τις χειμερινές δοκιμές.

Edging closer & closer 👀



Only 𝗼𝗻𝗲 week to go 🤩 pic.twitter.com/QbltWJ884B — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 6, 2024

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, έχουμε διπλή παρουσίαση των Mercedes-AMG και McLaren Racing. Η γερμανική ομάδα έχει ανακοινώσει πως θα κάνει τα αποκαλυπτήρια της W15 στις 12:15 ώρα Ελλάδος στην πίστα του Σίλβερστον. Όσο για τη βρετνανική ομάδα, ακόμη δεν γνωρίζουμε την ακριβή ώρα που θα δούμε την MCL38.

New season. New style numbers 🤩 pic.twitter.com/ggxpOYNvyv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 7, 2024

Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου θα γίνει η τελευταία παρουσίαση μονοθεσίου για τη φετινή χρονιά. Η πρωταθλήτρια, Red Bull Racing, θα μας δείξει την RB20 με την οποία ο Μαξ Φερστάπεν θα επιχειρήσει να κατακτήσει τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο της καριέρας του.

T-minus 7️⃣ days until the RB20 is revealed 🤩 pic.twitter.com/nVzeQ9yvLR — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 8, 2024

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari media