Η ιταλική ομάδα μάς έδωσε μια πρώτη γεύση από το μονοθέσιο με το οποίο θα αγωνιστεί στη Formula 1 τη φετινή σεζόν βάζοντας εμπρός τον κινητήρα του.

Λιγότερο από μία εβδομάδα έμεινε ώστε να δούμε για πρώτη φορά το νέο μονοθέσιο της Scuderia Ferrari στη Formula 1. H SF-24 όπως θα είναι η επίσημη ονομασία της, θα δει το φως της δημοσιότητας στις 13 Φεβρουαρίου μέσω διαδικτυακής παρουσίασης.

Τις τελευταίες ημέρες η ιταλική ομάδα δίνει στοιχεία για το μονοθέσιό της, το οποίο θα έχει διαφορετικό χρωματισμό σε σχέση με αυτό του 2023. Επιπλέον αποκάλυψε ότι το κάλυμμα που έχουν οι ζάντες των τροχών θα είναι βαμμένο σε κόκκινο χρώμα.

Με αμείωτο ρυθμό η ομάδα του Μαρανέλο θέλει να μας κάνει να ανυπομονούμε για το νέο της δημιούργημα. Στους λογαριασμούς της στα social media δημοσιεύθηκε βίντεο με ηχητικό από την πρώτη φορά που η νέα SF-24 πήρε μπρος στο εργοστάσιο.

A wake-up call, with a difference 👀 The SF-24 fires up for the first time! ❤️ #SF24 pic.twitter.com/r0m6VZVo9E

Η Ferrari έχει πάρει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της το τελευταίο χρονικό διάστημα και όχι άδικα. Πριν από λίγες ημέρες σόκαρε ολόκληρο τον πλανήτη ανακοινώνοντας πως ο Λιούις Χάμιλτον θα γίνει οδηγός της από τη σεζόν του 2025.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα πλαισιώσει τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος υπέγραψε επίσης νέο πολυετές συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα μέσα στο χειμώνα.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH