H γαλλική ομάδα παρουσίασε το αγωνιστικό πρωτότυπο με το οποίο θα πάρει μέρος στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής.

Μία νέα περιπέτεια ξεκινάει για την Alpine Racing στο 2024. Η γαλλική ομάδα θα συμμετάσχει στην κατηγορία Hypercar του WEC με το νέο υβριδικό θηρίο A424. Το πρωτότυπο αγωνιστικό είναι κατασκευασμένο στο σετ κανονισμών LMDh και θα αναμετρηθεί για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η παρουσίαση της τελικής μορφής του Α424, όπως και του χρωματισμού του, έγινε στο εργοστάσιο του Ένστον στη Μ. Βρετανία. Μαζί ήταν και η ομάδα της Formula 1 που αποκάλυψε το νέο της μονοθέσιο για τη φετινή σεζόν.

Στη σύνθεσή της η Alpine έχει εντάξει κορυφαίους οδηγούς με τεράστια εμπειρία στους αγώνες αντοχής και όχι μόνο. Ο Μικ Σουμάχερ, που αγωνίστηκε για δύο σεζόν στην F1, θα πλαισιωθεί από τους Νικολά Λαπιέρ, Ματιέ Βαξιβιέρ και Σαρλ Μιλεσί. Μαζί τους θα είναι ο Γάλλος Πολ-Λουπ Σατέν και ο Αυστριακός Φέρντιναντ Χάμπσμπεργκ.

Στο #35 A424 θα βρίσκονται Σουμάχερ, Λαπιέρ και Βαξιβιέ, ενώ στο #36 πρωτότυπο θα πάρουν μέρος οι Μιλεσί, Σατέν και Χάμπσμπεργκ. Αναπληρωματικός οδηγός θα είναι ο Ζουλ Γκουνιόν.

Τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί πολλά χιλιόμετρα δοκιμών, με το αγωνιστικό πρωτότυπο να έχει ήδη περάσει την ομολογκασιόν της FIA. Το ταξίδι της ομάδας ξεκινά το τριήμερο 29 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου στο Κατάρ για τον πρώτο αγώνα της σεζόν.

Racing in car #36 🤩

Nico, Mick & Matt are all set and ready to take on the WEC challenge in 2024. Full push! 🙌🏼 #AlpineEnduranceTeam pic.twitter.com/t4O5BBYhvo