Το διαχρονικό στιλ συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία στη νέα γενιά του MINI Cooper.

Από το 1959 που πρωτοεμφανίστηκε, το MINI έχει συνδυάσει την οδηγική απόλαυση με μοναδικό στιλ και έχει γίνει ένα ιστορικό σύμβολο στον χώρο του αυτοκινήτου. Ξεκινώντας ως ένα από τα πιο πρακτικά και οικονομικά οχήματα της εποχής του, το MINI μεταμορφώθηκε γρήγορα σε ένα θρύλο των αγώνων και της μόδας. Η πέμπτη γενιά του MINI Cooper, που συνδυάζει κλασικές αναλογίες με σύγχρονο μινιμαλισμό και ψηφιακές καινοτομίες, αντικατοπτρίζει την ανανεωμένη δέσμευση της μάρκας να προσφέρει ένα όχημα που είναι τόσο απολαυστικό στην οδήγηση όσο και προηγμένο στην τεχνολογία.

Η πέμπτη γενιά του MINI Cooper, που περιλαμβάνει τα μοντέλα MINI Cooper C και MINI Cooper S, αντιπροσωπεύει μια συναρπαστική συνέχεια στην ιστορία της μάρκας, συνδυάζοντας κλασικό σχεδιασμό με σύγχρονες τεχνολογίες. Η MINI διατηρεί την παραδοσιακή της φιλοσοφία «Power of Choice», προσφέροντας και αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές δίπλα στα βενζινοκίνητα μοντέλα, όπως τα νέα MINI Cooper C και MINI Cooper S, εμβαθύνοντας στη δέσμευση για παραδοσιακές επιδόσεις και τον χαρακτηριστικό ήχο ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το MINI Cooper S ξεχωρίζει με τον τετρακύλινδρο 2λιτρο κινητήρα του που αποδίδει 204 ίππους (150 kW) με μέγιστη ροπή 300 Nm και επιτυγχάνει την επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ/ώρα σε μόλις 6,6 δευτερόλεπτα. Από την άλλη πλευρά, το MINI Cooper C, με τον τρικύλινδρο 1,5 λίτρων κινητήρα των 156 ίππων (115 kW) και με μέγιστη ροπή 230 Nm, προσφέρει εξίσου εντυπωσιακές επιδόσεις, με την επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ/ώρα να ολοκληρώνεται σε 7,7 δευτερόλεπτα. Αυτές οι επιδόσεις ενισχύουν την ικανότητα του MINI να προσφέρει την εμβληματική αίσθηση οδήγησης go-kart, συνδυάζοντας απόδοση και άνεση.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια εκτείνεται και στο εσωτερικό, όπου ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός συναντά τις τεχνολογικές καινοτομίες. Η οθόνη OLED και το MINI Operating System 9 ενσωματώνουν λειτουργίες όπως τα MINI Experience Modes, προσφέροντας μια προσωπική και εμβυθιστική εμπειρία χρήστη.

Για τους λάτρεις της εξατομίκευσης, το MINI προσφέρει τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού: Essential, Classic, Favoured, και JCW. Κάθε έκδοση προσφέρει μοναδικές επιλογές για χρώματα αμαξώματος, εσωτερικές επενδύσεις και σχέδια ζαντών, από 16 έως 18 ίντσες, επιτρέποντας την εξατομίκευση σύμφωνα με το προσωπικό στιλ και τις προτιμήσεις.

Το νέο MINI Cooper όχι μόνο επιβεβαιώνει την παραδοσιακή δέσμευση της μάρκας στην οδηγική απόλαυση αλλά και εισάγει σύγχρονες καινοτομίες, προσφέροντας ένα ιδανικό συνδυασμό κλασσικού στιλ και μοντέρνας τεχνολογίας.