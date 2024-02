H ιταλική ομάδα αναμένεται να αγωνιστεί στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 με ένα διαφορετικό χρωματισμό σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Λίγες ημέρες απέμειναν ώστε η Scuderia Ferrari να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τη νέα SF-24. To μονοθέσιο θα δει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας στις 13 Φεβρουαρίου, όμως με μία διαφορετική εκδήλωση σε σχέση με το 2023.

Η Ferrari έχει ήδη ταράξει τα νερά της Formula 1, πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Λίγες ημέρες νωρίτερα σόκαρε την παγκόσμια σκηνή ανακοινώνοντας τον Λιούις Χάμιλτον ως οδηγό της από το 2025.

Τώρα έρχεται να κεντρίσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον καθώς μαρτυρά ότι η νέα SF-24 θα διαφέρει εμφανισιακά από την προκάτοχο της. Στους λογαριασμούς της στα social media, η Ferrari δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ βλέπουν για πρώτη φορά το φετινό μονοθέσιο που θα οδηγήσουν.

Αμφότεροι έμειναν έκπληκτοι και... μαρτύρησαν τις αλλαγές. Το παραδοσιακό κόκκινο παραμένει όπως είναι λογικό το κύριο χρώμα και φέτος θα συνδυαστεί με λευκό και κίτρινο. Η παρουσία του κίτρινου θα γίνει ως φόρος τιμής στη νίκη της Ferrari στις 24 Ώρες Λε Μαν του WEC το 2023.

Δείτε παρακάτω το βίντεο των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ που βλέπουν για πρώτη φορά τη Ferrari του 2024.

