Η... silly season άρχισε νωρίς φέτος στη Formula 1, με δημοσιεύματα και tweets να κάνουν λόγο για μία μεγάλη ανακοίνωση τις επόμενες μέρες.

Τα σενάρια για την πιθανότητα υπογραφής συμβολαίου ανάμεσα σε Scuderia Ferrari και Λιούις Χάμιλτον δεν είναι νέα. Άλλωστε, τόσο ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 όσο και ο επικεφαλής της ιταλικής ομάδας, Φρεντ Βασέρ, έχουν παραδεχτεί ότι έχει υπάρξει σχετική συνομιλία τους.

Η φωτιά φούντωσε τις τελευταίες ώρες τόσο από ένα αινιγματικό tweet του Μπιλ Πάξτον, όσο και από δημοσιεύματα στην Ιταλία.

Hearing a big announcement is on the way before the end of the week. If it is what I think it is, it’s absolutely massive. https://t.co/BfxXh7wPN1