O Μονεγάσκος οδηγός της Formula 1 όχι μόνο ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Scuderia Ferrari, αλλά… εκτόξευσε και τις ετήσιες απολαβές του.

Η επιθυμία των τιφόζι και όλων μέσα στο εργοστάσιο του Μαρανέλο έγινε πραγματικότητα, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο με τη Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος επενδύει το μέλλον του στα κόκκινα και θέλει να εκπληρώσει το όνειρό του να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής με την ιταλική ομάδα.

Η Corriere della Sera, που είναι γνωστή για τις σχέσεις της με το Μαρανέλο, κάνει λόγο για μεγάλη αύξηση στις απολαβές του Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος αναμένεται να λάβει το 2024 το ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Το προηγούμενο συμβόλαιό του προέβλεπε την αμοιβή των 24 εκατομμυρίων δολαρίων.

SIGNED, SEALED, DELIVERED! 👊 @ScuderiaFerrari and @Charles_Leclerc 's contract extension is confirmed! 🎉 pic.twitter.com/0wTLwBYY9t

Ακόμη ένα θετικό για τον Λεκλέρ είναι πως στο ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων ως αμοιβή για το 2024 δεν περιλαμβάνεται κάποιο μπόνους. Εφόσον εκπληρώσει ορισμένους όρους, όπως για παράδειγμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών, ο Λεκλέρ μπορεί να λάβει έως και 50 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό θα τον φέρει στην πρώτη θέση ως τον πιο ακριβοπληρωμένο οδηγό της Formula 1, πάνω από τους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν.

Slo-mo clip of @Charles_Leclerc walking in the rain?



Because why not 🤗 pic.twitter.com/ibg2tujBlo