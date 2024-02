Μία νέα χώρα θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ και οι διαδικασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.

Το WRC επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντές του και να ανοιχτεί σε νέες αγορές στο προσεχές μέλλον. Η επέκτασή του σε τοποθεσίες που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα και θα το ωφελήσουν είναι μία από τις προτεραιότητες.

Οι ΗΠΑ είναι μία χώρα στην οποία το WRC θέλει αγώνα διακαώς. Όμως κάτι τέτοιο δεν είναι απλό, διότι χρειάζεται χρόνος και κατάλληλη προετοιμασία τόσο από το πρωτάθλημα όσο και από τη διοργάνωση. Η προσπάθεια ένταξης της χώρας στο καλεντάρι ξεκίνησε την περασμένη χρονιά με ένα event επίδειξης το οποίο έγινε υπό την επίβλεψη της FIA.

Το πλάνο για τη διοργάνωση του Ράλλυ ΗΠΑ προβλέπει τη διεξαγωγή του στη Τσατανούγκα του Τενεσί. Οι ειδικές διαδρομές που θα χρησιμοποιηθούν θα βρίσκονται στο Εθνικό Δάσος Τσερόκι και στη γύρω περιοχή του Πολ Κάουντι.

Les États-Unis et la Chine de retour ?

Le WRC a ciblé la Chine et les USA comme principaux objectifs d'expansion pour l'avenir à partir de 2025.

