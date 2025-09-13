WRC - Ράλλυ Χιλής: Προβάδισμα Οζιέ για τη νίκη (vid)

Κώστας Μπιτσικώκος
O Γάλλος οδηγός της Toyota Gazoo Racing προηγείται με διαφορά 6,3 δλ. από τον teammate του, Έλφιν Έβανς.

Με αντεπίθεση στο απογευματινό σκέλος του Σαββάτου, ο Σεμπαστιάν Οζιέ τέθηκε επικεφαλής στο Ράλλυ Χιλής και έγινε το φαβορί για τη νίκη. Ο οκτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε τις τρεις τελευταίες ειδικές διαδρομές της ημέρας και «έχτισε» προβάδισμα 6,3 δευτερολέπτων από τον teammate του στην Toyota Gazoo Racing, Έλφιν Έβανς.

Ακολουθούν οι Αντριάν Φουρμό και Τιερί Νεβίλ της Hyundai Motorsport, στα 26,8 και 41,7 δλ από την κορυφή, αντίστοιχα.

Ο Οτ Τάνακ σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις δύο πρωινές ειδικές διαδρομές του Σαββάτου, όμως αποφάσισε να μην συνεχίσει στο σκέλος. Ο λόγος έχει να κάνει με τη στρατηγική: να προφυλάξει το i20 N Rally1 για την Κυριακή, ώστε να παλέψει για τους 10 βαθμούς που δίνουν η Super Sunday και η Power Stage.

Το Ράλλυ Χιλής ολοκληρώνεται την Κυριακή με τέσσερις ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 54,8 χιλιομέτρων.

@Photo credits: Toyota Gazoo Racing WRT/X

