WRC - Ράλλυ Χιλής: Προβάδισμα Οζιέ για τη νίκη (vid)
Με αντεπίθεση στο απογευματινό σκέλος του Σαββάτου, ο Σεμπαστιάν Οζιέ τέθηκε επικεφαλής στο Ράλλυ Χιλής και έγινε το φαβορί για τη νίκη. Ο οκτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε τις τρεις τελευταίες ειδικές διαδρομές της ημέρας και «έχτισε» προβάδισμα 6,3 δευτερολέπτων από τον teammate του στην Toyota Gazoo Racing, Έλφιν Έβανς.
Seb completes a hat-trick of stage wins on Saturday afternoon! 🥇
He's fastest by 5.3s, and will lead Elfyn by 6.3s into the final day!#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/pTo9hsksTQ— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 13, 2025
Ακολουθούν οι Αντριάν Φουρμό και Τιερί Νεβίλ της Hyundai Motorsport, στα 26,8 και 41,7 δλ από την κορυφή, αντίστοιχα.
Just one second between the top two before the final stage of the day! 🤩#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/AjjXg3L4Vi— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 13, 2025
Ο Οτ Τάνακ σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις δύο πρωινές ειδικές διαδρομές του Σαββάτου, όμως αποφάσισε να μην συνεχίσει στο σκέλος. Ο λόγος έχει να κάνει με τη στρατηγική: να προφυλάξει το i20 N Rally1 για την Κυριακή, ώστε να παλέψει για τους 10 βαθμούς που δίνουν η Super Sunday και η Power Stage.
Ott Tänak explains why he's out for the day. #RallyChile #WRC pic.twitter.com/PrVuUAuu6X— Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) September 13, 2025
Το Ράλλυ Χιλής ολοκληρώνεται την Κυριακή με τέσσερις ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 54,8 χιλιομέτρων.