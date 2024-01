Μετά τις υποσχέσεις που έδωσε το 2023 και απέτυχε να εκπληρώσει, η ιταλική ομάδα αναμένεται να αλλάξει πλάνο παρουσίασης του φετινού της μονοθεσίου.

Λιγότερο από ένας μήνας απέμεινε ώστε να δούμε την αποκάλυψη του νέου μονοθεσίου της Scuderia Ferrari. Ακόμη δεν γνωρίζουμε την επίσημη ονομασία του, ωστόσο στο εργοστάσιο του Μαρανέλο έχουν οριστικοποιήσει την τελική του μορφή για το ξεκίνημα της σεζόν.

Καθώς πλησιάζουμε στον Φεβρουάριο, το μήνα παρουσιάσεων και χειμερινών δοκιμών για τη Formula 1, ολοένα και περισσότερες πληροφορίες για τη Ferrari του 2024 «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Την περασμένη χρονιά, η ομάδα από το Μαρανέλο επέλεξε τη 14η Φεβρουαρίου για μία φαντασμαγορική παρουσίαση της SF-23, μπροστά σε 500 τιφόζι. Σε συνδυασμό με μερικούς γύρους από τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ στο Φιοράνο, οι προσδοκίες και ο ενθουσιασμός εκτοξεύθηκαν στα ύψη.



Φέτος τα πράγματα αναμένονται πολύ διαφορετικά για τη Scuderia Ferrari. H παρουσίαση του μονοθεσίου θα γίνει διαδικτυακά, πιθανότατα μέσω της ιστοσελίδας της ιταλικής φίρμας ή των social media λογαριασμών της.

Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να κρατηθούν πιο χαμηλά οι τόνοι. Ο Σαρλ Λεκλέρ είχε δηλώσει πως στόχος της ομάδας ήταν οι νίκες και τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών. Επιπλέον, ο CEO της μάρκας, Μπενεντέτο Βινια, είχε αναφέρει πως η ταχύτητα του κόκκινου μονοθεσίου δεν θα έχει ανταγωνισμό.

