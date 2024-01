Η γερμανική φίρμα πήρε μια μεγάλη νίκη με το αγωνιστικό πρωτότυπό της, στον πρώτο σημαντικό αγώνα αντοχής του 2024.

Έπειτα από 24 δραματικές και ανατρεπτικές ώρες, η Porsche Penske Motorsport ήταν αυτή που θριάμβευσε στις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα. O εναρκτήριος αγώνας του πρωταθλήματος αντοχής της IMSA τα είχε όλα, με το φινάλε να αποδεικνύεται συναρπαστικό. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τη θρυλική ομάδα του Ρότζερ Πένσκι στη Ντεϊτόνα μετά το 1969.

Η εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας την τελευταία ώρα συρρίκνωσε τις διαφορές. Όταν κυμάτισε η πράσινη σημαία με 40 λεπτά για το φινάλε, είχαμε μάχη για τη νίκη ανάμεσα σε πέντε αγωνιστικά.

Μία ιστορική νίκη

Εντέλει, έπειτα από σκληρή μάχη και άριστη οδήγηση για 791 γύρους, οι Φελίπε Νασρ, Ματ Κάμπελ, Ντέιν Κάμερον και Τζόσεφ Νιουγκάρντεν με τη #7 Porsche 963 πήραν μια μεγάλη νίκη. Για να το καταφέρουν έπρεπε να παλέψουν σκληρά και μεγάλη αντίπαλος ήταν η Action Express Racing με τη #31 Cadillac V-Series.R των Τομ Μπλόνκβιστ, Τζακ Έιτκεν και Πίπο Ντεράνι.

#IMSA - What a great fight for the lead between @mattcampbell22_ in the No. 6 #PorschePenskeMotorsport #Porsche963 and Jack Aitken in the Caddy. Meanwhile, Matti did it! 👊😍 pic.twitter.com/iH4CLzGoc7 January 28, 2024

Η διαφορά μεταξύ των δύο ήταν μόλις 2,1 δευτερόλεπτα στον τερματισμό του αγώνα, ο οποίος ήρθε νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η καρό σημαία κυμάτισε στις 23 ώρες 58 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, ενδεχομένως δύο γύρους νωρίτερα απ’ όσο έπρεπε, κρίνοντας από το ρυθμό των αγωνιστικών.

Στην 3η θέση βρέθηκε το #40 Acura ARX-06 της WTR with Andretti, το οποίο πήρε βάθρο στην πρώτη του εμφάνιση στην IMSA. Οδηγοί ήταν οι Τζόρνταν Τέιλορ, Λουί Ντελετράζ, Κόλτον Χέρτα και ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για το 2009, Τζένσον Μπάτον.

Ο θρίαμβος της Ferrari και λοιπές κατηγορίες

Δεν υπήρξε όμως μόνο μία κατηγορία στον αγώνα. Στην LMP2 θριάμβευσε η Era Motorsport στον πρώτο της αγώνα στην κατηγορία. Οδηγοί της ήταν οι Ντουάιτ Μέριμαν, Ράιαν Ντιέλ, Κόνορ Ζίλιτς και Κρίστιαν Ράσμουσεν στο #18 Oreca. Η διαφορά τους από τη δεύτερη θέση και την Crowdstrike Racing by APR ήταν 6,8 δευτερόλεπτα. Τρίτη τερμάτισε η ομάδα της Riley.

Στην GTD-Pro, η Ferrari πήρε μία μεγάλη νίκη δια χειρός της Risi Competizione. Οι Ντάνιελ Σέρα και Ντάβιντε Ριγκόν πλαισιώθηκαν από τους νικητές του Λε Μαν για το 2023 Τζέιμς Καλάντο και Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι και κατέκτησαν την κορυφή με τη #62 296 GT3. Στη 2η θέση και ένα γύρο πίσω ήταν η #77 Porsche 911 ή αλλιώς «Rexy» των Σεμπ Πρίο, Μάικλ Κρίστενσεν και Λούι Χάινριχ. Στην 3η θέση βρέθηκε η BMW M4 της Paul Miller Racing.

Στην κατηγορία GTD, η Winward Racing με τη Mercedes AMG GT3 κέρδισε τον αγώνα μπροστά από τις δύο Ferrari των AF Corse και Conquest Racing.

Δείτε τα highlights από τον αγώνα στο παρακάτω βίντεο.

Φωτογραφίες: Porsche media